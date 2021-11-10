Farioli aşkı yeni değil!

İtalyanlar, F.Bahçe’nin 32 yaşındaki teknik adamı istediğini yazdı. Sezon başında iki taraf arasında görüşme olduğunu da hatırlattı
Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası dönem için ortaya atılan Francesco Farioli ismi İtalya'dada ses getirdi. İtalyanlar'ın ünlü gazetecisi Gianluca Di Marzio sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübün, 32 yaşındaki teknik adamı istediğini yazarken iki cephenin sezon başında da görüştüğünü hatırlattı. Fenerbahçe yönetiminin Fatih Karagümrükkulübü ile yakın zamanda bir görüşme yapmayı planladığıiddia edildi. Farioli'nin sözleşmesinde 'Başka birtakımdan teklif alması durumunda ayrılabilir' maddesinin olduğu da öğrenildi.
HURMA: NIYE HOCAMIZI VERELIM Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise sözleşmesi 30 Haziran 2023'tebitecek olan teknik adamları için F.Bahçe Kulübü'ndendün itibariyle bir teklif almadıklarını söyledi. Hurma,"F.Bahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamenasılsızdır" dedi. Farioli'nin Karagümrük'teortaya koyduğu performanstan mutlu olduklarınıda belirten Başkan, "19 puanımızvar. F.Bahçe ve Beşiktaş'ın 1puan gerisindeyiz. Ligde iddialıyız.Hocamızı niye verelim" diye konuştu.