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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Farioli aşkı yeni değil!

Farioli aşkı yeni değil!

İtalyanlar, F.Bahçe’nin 32 yaşındaki teknik adamı istediğini yazdı. Sezon başında iki taraf arasında görüşme olduğunu da hatırlattı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası dönem için ortaya atılan Francesco Farioli ismi İtalya'da da ses getirdi. İtalyanlar'ın ünlü gazetecisi Gianluca Di Marzio sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübün, 32 yaşındaki teknik adamı istediğini yazarken iki cephenin sezon başında da görüştüğünü hatırlattı. Fenerbahçe yönetiminin Fatih Karagümrük kulübü ile yakın zamanda bir görüşme yapmayı planladığı iddia edildi. Farioli'nin sözleşmesinde 'Başka bir takımdan teklif alması durumunda ayrılabilir' maddesinin olduğu da öğrenildi.

HURMA: NIYE HOCAMIZI VERELIM
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek olan teknik adamları için F.Bahçe Kulübü'nden dün itibariyle bir teklif almadıklarını söyledi. Hurma, "F.Bahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır" dedi. Farioli'nin Karagümrük'te ortaya koyduğu performanstan mutlu olduklarını da belirten Başkan, "19 puanımız var. F.Bahçe ve Beşiktaş'ın 1 puan gerisindeyiz. Ligde iddialıyız. Hocamızı niye verelim" diye konuştu.

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Farioli aşkı yeni değil!
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