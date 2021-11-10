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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Gizli imzaya bir yıl men

Eda IŞIK Eda IŞIK
Gizli imzaya bir yıl men

‘Çekmece sözleşme’ denilen biri resmi, diğeri el altından olmak üzere iki ayrı mukavele yapılmasının önüne geçilecek. Uymayan sporcuya 1 yıl sahalardan men cezası verilecek

AK Parti, Spor Yasası ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak düzenleme ile 'çekmece sözleşme' denilen biri resmi, diğeri el altından olmak üzere iki ayrı mukavele yapılmasının önüne geçilecek. Böylece para trafiğinin şeffaf olması sağlanacak. Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirilecek. Aynı kapsamda TFF'nin veri tabanındaki futbolcu lisans bilgileri ve menajer kayıtları noterlik sistemine açılacak. Çekmece sözleşme yapan sporcuya 1 yıl sahalardan men cezası verilecek ve menajerin lisansı iptal edilecek. Yaklaşık 60 maddeden oluşması beklenen düzenlemede, spor kulüplerinin "dernek" statüsünden çıkarılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanması da düşünülüyor. Yine kulüp başkanlarının istedikleri kadar borçlanmalarının önüne geçmek için de düzenleme yapılacak. Başkan görevden ayrıldığında da kendi döneminin borçlarından sorumlu olacak. Borçlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

BURASI İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM
Ersin Destanoğlu: Kulübümde her maç en iyi performansı göstermeye çalışıyordum. Arkadaşlarımdan duydum, sonrasında da ailemle paylaştım. Burada olmak tarif edilemez bir duygu. Burası en üst seviye. Burada olduğum için çok mutluyum. Önce Beşiktaş'ta sonra da A Milli Takım'da forma giymek hem zihinsel hem de fiziksel çalışmanın sonucu.

TECRÜBEMI AKTARIYORUM
Sinan Bolat: Şu anda iki genç kardeşimizin arasında ağabey konumundayım. Ben de kardeşlerime elimden gelen katkı ve tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Performansları ortada. Avrupa'da oynamak ve Türkiye'yi temsil etmek benim için bir gurur. İnşallah onlar da en kısa zamanda Avrupa'ya gider ve ülkemizi orada en iyi şekilde temsil ederler.

HEP BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ
Uğurcan Çakır: Ersin'e hayırlı olsun, yeteneğiyle ve hak ettiği için burada. Altay'a da geçmiş olsun diyorum. Bizim için Cebelitarık maçı çok önemli. En iyi şekilde hazırlanarak galip gelmeyi hedefliyoruz. Şansımızı son ana kadar zorlamak, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacaktır. Milli Takım için birlikte savaşacağız.

MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMAYAN SERDAR'DAN BÜYÜK TEPKİ
Konyaspor'da bu sezon başarılı bir performans sergileyen Serdar Gürler, Cengiz Ünder'in yerine A Milli Takım'a Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın çağrılmasına tepki gösterdi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Kardeşim benim, hayırlı olsun inşallah. Sana saygım sonsuz ve çok iyi futbolcusun. Yüzüne karşı da söyledim. İnşallah daha da iyi olacaksın canı gönülden inanıyorum ve istiyorum. Mesajım sana değil, adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hâlâ." Serdar daha sonra gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını sildi. Konyaspor ise Almanca bir mesaj göndererek, "Merhaba Stefan Kuntz, Seni Serdar'la tanıştırabilir miyiz" ifadelerini kullandı.

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Gizli imzaya bir yıl men
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