Gizli imzaya bir yıl men

‘Çekmece sözleşme’ denilen biri resmi, diğeri el altından olmak üzere iki ayrı mukavele yapılmasının önüne geçilecek. Uymayan sporcuya 1 yıl sahalardan men cezası verilecek
AK Parti, Spor Yasası ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak düzenleme ile 'çekmece sözleşme' denilen biri resmi, diğeri el altından olmak üzere iki ayrı mukavele yapılmasının önüne geçilecek. Böylece para trafiğininşeffaf olması sağlanacak.Menajerler,spor kulüpleri ve futbolculararasındaki sözleşmelernoter huzurunda yapılacak veGençlik ve Spor Bakanlığı'nabildirilecek. Aynı kapsamda TFF'nin veri tabanındaki futbolcu lisans bilgileri ve menajer kayıtları noterlik sistemine açılacak. Çekmece sözleşme yapan sporcuya 1 yıl sahalardanmen cezası verilecek ve menajerin lisansı iptal edilecek. Yaklaşık 60 maddeden oluşması beklenen düzenlemede, spor kulüplerinin "dernek" statüsünden çıkarılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanması da düşünülüyor. Yine kulüp başkanlarının istedikleri kadar borçlanmalarının önüne geçmek için de düzenleme yapılacak. Başkangörevden ayrıldığında da kendi dönemininborçlarından sorumlu olacak. Borçlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.
BURASI İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM Ersin Destanoğlu: Kulübümde her maç en iyi performansı göstermeye çalışıyordum. Arkadaşlarımdanduydum, sonrasında da ailemle paylaştım. Burada olmak tarif edilemez bir duygu. Burası en üst seviye. Burada olduğum için çok mutluyum. Önce Beşiktaş'ta sonra da A Milli Takım'da forma giymek hemzihinsel hem defiziksel çalışmanınsonucu.
TECRÜBEMI AKTARIYORUM Sinan Bolat: Şu anda iki genç kardeşimizin arasında ağabey konumundayım. Ben de kardeşlerime elimden gelen katkı ve tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Performanslarıortada. Avrupa'da oynamak ve Türkiye'yi temsil etmek benim için bir gurur. İnşallah onlar da en kısa zamanda Avrupa'ya giderve ülkemizi oradaen iyi şekilde temsilederler.
HEP BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ Uğurcan Çakır: Ersin'e hayırlı olsun, yeteneğiyle ve hak ettiği için burada. Altay'ada geçmiş olsundiyorum. Bizim için Cebelitarık maçı çok önemli. En iyi şekilde hazırlanarak galip gelmeyi hedefliyoruz. Şansımızı son ana kadar zorlamak, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Kimoynarsa oynasınelinden geleniyapacaktır. Milli Takım için birlikte savaşacağız.
MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMAYAN SERDAR'DAN BÜYÜK TEPKİ Konyaspor'da bu sezon başarılı bir performans sergileyen Serdar Gürler, Cengiz Ünder'inyerine A Milli Takım'aGalatasaray'dan BarışAlper Yılmaz'ın çağrılmasına tepki gösterdi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Kardeşim benim, hayırlı olsun inşallah. Sana saygım sonsuz ve çok iyi futbolcusun. Yüzüne karşı da söyledim. İnşallah daha da iyi olacaksın canı gönülden inanıyorum ve istiyorum. Mesajım sana değil, adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hâlâ." Serdar daha sonra gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını sildi. Konyaspor iseAlmanca bir mesaj göndererek,"Merhaba StefanKuntz, Seni Serdar'la tanıştırabilirmiyiz" ifadelerinikullandı.