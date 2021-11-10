G.Saray yenilgisi yeni hocayı etkiler

Fenerbahçe’de baskıya rağmen hoca arayışları dururken, büyük ikilem yaşayan başkan Koç’un yeni teknik adamda fren yapmasında G.Saray derbisi etkili oldu!
Süper Lig'de üst üste gelen 3 yenilginin ardından Kayserispor'la da berabere kalınması Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceğini tartışmaya açmıştı. Başkan Ali Koç ve yönetiminin önceki gün yaptığı değerlendirme toplantısından 'Pereira ile şimdilik devam' kararı çıkarken, bu kararda iki kritik gerçeğin etken olduğu kaydedildi. Başkan Koç, yönetim kurulundaki isimlerden yüzde 90'ının "Gönderip milliarada yeni bir isimle anlaşalımve Galatasaray derbisineyeni hoca ile çıkalım" görüşüne, "15 günde yenihocayı nereden bulacaksınız" karşılığını verdi
PEREİRA MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYOR
Başkan Ali Koç'un, derbi öncesi yaşanacak teknik adam değişikliği konusundaki çekincesini de şu sözlerle dile getirdiği öğrenildi: "Diyelim ki yeni bir teknik adambulduk, aldık. 15 günde takımı mıtanıyacak, derbiye mi hazırlanacak...Galatasaray maçında alınacak bir yenilgi, yeni hocanın görevine moral bozukluğu ile başlamasına neden olabilir. O nedenleVitor Pereira'ya son bir şansvermeliyiz. Takımı biliyor, derbininöneminin farkında."