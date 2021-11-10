Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri G.Saray yenilgisi yeni hocayı etkiler
Giriş Tarihi: 10.11.2021

G.Saray yenilgisi yeni hocayı etkiler

G.Saray yenilgisi yeni hocayı etkiler

Fenerbahçe’de baskıya rağmen hoca arayışları dururken, büyük ikilem yaşayan başkan Koç’un yeni teknik adamda fren yapmasında G.Saray derbisi etkili oldu!

Süper Lig'de üst üste gelen 3 yenilginin ardından Kayserispor'la da berabere kalınması Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceğini tartışmaya açmıştı. Başkan Ali Koç ve yönetiminin önceki gün yaptığı değerlendirme toplantısından 'Pereira ile şimdilik devam' kararı çıkarken, bu kararda iki kritik gerçeğin etken olduğu kaydedildi. Başkan Koç, yönetim kurulundaki isimlerden yüzde 90'ının "Gönderip milli arada yeni bir isimle anlaşalım ve Galatasaray derbisine yeni hoca ile çıkalım" görüşüne, "15 günde yeni hocayı nereden bulacaksınız" karşılığını verdi

PEREİRA MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYOR
Başkan Ali Koç'un, derbi öncesi yaşanacak teknik adam değişikliği konusundaki çekincesini de şu sözlerle dile getirdiği öğrenildi: "Diyelim ki yeni bir teknik adam bulduk, aldık. 15 günde takımı mı tanıyacak, derbiye mi hazırlanacak... Galatasaray maçında alınacak bir yenilgi, yeni hocanın görevine moral bozukluğu ile başlamasına neden olabilir. O nedenle Vitor Pereira'ya son bir şans vermeliyiz. Takımı biliyor, derbinin öneminin farkında."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en güzel sözler burada
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika: Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı: Felaket geliyorum demiş...
EYT yasası son dakika bugün 2021: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak?
Bir dönem Tarkan’la büyük aşk yaşamıştı! Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi
ARKADAŞINA GÖNDER
G.Saray yenilgisi yeni hocayı etkiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA