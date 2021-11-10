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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Güneş: hastayım tedavi oluyorum

Güneş: hastayım tedavi oluyorum
KÖTÜ sonuçlar nedeniyle adı hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılan Şenol Güneş, sessizliğini bozdu. Kuzey.com.tr'ye konuşan tecrübeli teknik direktör, şu an için dinlenmekten başka bir şey düşünmediğini belirtip, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum. Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla, bu takımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Güneş: hastayım tedavi oluyorum
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