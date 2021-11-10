Güneş: hastayım tedavi oluyorum

KÖTÜ sonuçlar nedeniyle adı hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile anılan Şenol Güneş, sessizliğini bozdu. Kuzey.com.tr'ye konuşan tecrübeli teknik direktör, şu an için dinlenmekten başka bir şey düşünmediğini belirtip, "Son dönemlerde maçlarıda doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif birağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşlarınönerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum. Arkadaşlar arıyor, 'Hocam şu takımla, butakımla görüşmüşsün' diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.