Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:31 Son Güncelleme: 10.11.2021 09:32

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum ne?

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum ne?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural’ın sağlık durumu son dönemde magazin gündeminde yer alan konulardan bir tanesi oluyor. Son olarak yapılan açıklamaya göre, koronavirüse yakalanan Hakan Ural’ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazanırken “Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum ne?” sorularına yanıt aranıyor. İşte Hakan Ural’ın sağlık durumu hakkında son bilgiler.

Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında araştırmalar sürüyor. Son olarak Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle Neler Oluyor Hayatta programına bir süreliğine ara veren ünlü ismin programdaki partneri Nur Tuğba Namlı, Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Grip belirtileriyle başlayan sürecin koronavirüs pozitife dönmesi sebebiyle bir süre programda yer almayacak olan Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta'ya geri dönecek mi, son durum ne?

HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Neler Oluyor Hayatta programı bu sabah ekrana geldi fakat programda Hakan Ural yine yer almadı. Bir süredir hasta olan Hakan Ural, "Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk" diyerek üzücü haberi duyurmuştu.

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirdi:

SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ

"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri 2021: Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne özel en anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en güzel sözler burada
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
EYT yasası son dakika bugün 2021: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak?
10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri: 2,3,4 ve 5 kıtalık İlkokul, lise ve ortaokul için 10 Kasım 2021 şiirleri burada
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta’ya geri dönecek mi, son durum ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA