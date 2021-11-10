Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında araştırmalar sürüyor. Son olarak Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle Neler Oluyor Hayatta programına bir süreliğine ara veren ünlü ismin programdaki partneri Nur Tuğba Namlı, Ural'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Grip belirtileriyle başlayan sürecin koronavirüs pozitife dönmesi sebebiyle bir süre programda yer almayacak olan Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu? Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta'ya geri dönecek mi, son durum ne?
HAKAN URAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Neler Oluyor Hayatta programı bu sabah ekrana geldi fakat programda Hakan Ural yine yer almadı. Bir süredir hasta olan Hakan Ural, "Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk" diyerek üzücü haberi duyurmuştu.
Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirdi:
SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ
"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."