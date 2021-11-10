Hakan Ural'ın son durumu ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Eski oyuncu, manken ve sunucu Hakan Ural, Nur Tuğba Namlı ile birlikte Neler Oluyor Hayatta programını sunuyordu. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Ural geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "İyiyiz demek için erken davranmışız, her geçen gün daha da zorlaştı" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

HAKAN URAL'IN SON DURUMU NASIL?

Konuya ilişkin son açıklama ise partneri Nur Tuğba Namlı'dan geldi. Namlı, Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. dedi ve açıklamalarına devam ettti. Peki, Hakan Ural'ın son durumu nasıl? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu ve hastalığı nedir? İşte detaylar;