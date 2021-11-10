Hayalim La Liga

Bahçe'nin sezon başında TFF 1. Lig takımı Bursaspor'a kiralık gönderdiği ve harika performansıyla adından söz ettiren İsmail Yüksek, hedefinin İspanya olduğunu açıkladı. 8 maçta 2 gol-2 asistle ön plana çıkan 22 yaşındaki orta saha, F.Bahçe'ye dönüşüyle ilgili "Ben futbolda her zaman anı düşünüyorum. Gelecekte neler olur bilemem. Benim şu anburada bir hayalim var, Bursaspor ile şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı. Başarılı orta saha hayalinin Avrupa'da forma giymek olduğunu belirterek, "La Liga'nın benim stilime göre daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Premier Lig'ide seviyorum ama La Liga bana daha uygun. AtleticoMadrid, Barcelona ve Real Madrid'i çok iyi takip ediyorum.Büyük bir Barcelona hayranıyım" diye konuştu.