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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Hayalim La Liga

Hayalim La Liga
Bahçe'nin sezon başında TFF 1. Lig takımı Bursaspor'a kiralık gönderdiği ve harika performansıyla adından söz ettiren İsmail Yüksek, hedefinin İspanya olduğunu açıkladı. 8 maçta 2 gol-2 asistle ön plana çıkan 22 yaşındaki orta saha, F.Bahçe'ye dönüşüyle ilgili "Ben futbolda her zaman anı düşünüyorum. Gelecekte neler olur bilemem. Benim şu an burada bir hayalim var, Bursaspor ile şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı. Başarılı orta saha hayalinin Avrupa'da forma giymek olduğunu belirterek, "La Liga'nın benim stilime göre daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Premier Lig'i de seviyorum ama La Liga bana daha uygun. Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'i çok iyi takip ediyorum. Büyük bir Barcelona hayranıyım" diye konuştu.

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Hayalim La Liga
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