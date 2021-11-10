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Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:47 Son Güncelleme: 10.11.2021 10:51

İrem Derici'den Diagne paylaşımı! "Gül bahçem..."

İrem Derici’den Diagne paylaşımı! Gül bahçem...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne, yine gündem oldu. Instagram hesabından canlı yayın açan Senegalli, takipçilerine şarkılar söyledi. Canlı yayında İrem Derici'nin, "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını dinleyen oyuncuya İrem Derici'den sürpriz geldi. Ünlü şarkısı, kendi şarkısını dinleyen sarı-kırmızılı futbolcuya emojilerle yanıt verirken, o anları Twitter hesabından, "Ne yapıyorsun gül bahçem" notuyla paylaştı.

Galatasaray'ın yıldızı Mbaoe Diagne, sahadaki performansı kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Adeta her paylaşımı olay olan deneyimli golcü, bu kez canlı yayında şarkılar dinledi, şarkılara eşlik etti. Canlı yayının bir de konuğu vardı.

Güneş gözlüğü ve atkı takarak evinin banyosunda Instagram'da canlı yayın yapan Diagne, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Binlerce kişi yıldız oyuncunun canlı yayına gelirken, Diagne'yi takip edenlerden biri de ünlü şarkısı İrem Derici idi.

İrem Derici, canlı yayında kendi şarkısı olan "Kalbimin Tek Sahibine" isimli parçayı dinleyen Diagne'ye emojilerle yanıt verdi.

Diagne'nin o anlarını Instagram hesabından emojilerle paylaşan İrem Derici, Twitter'dan da bir paylaşım yaptı.

Derici, Diagne'nin Twitter'da paylaşılan videosunu alıntılayarak, "Ne yapıyorsun gül bahçem" notunu düştü.

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İrem Derici'den Diagne paylaşımı! "Gül bahçem..."
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