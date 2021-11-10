İrem Derici'den Diagne paylaşımı! "Gül bahçem..."

Galatasaray'ın yıldızı Mbaoe Diagne, sahadaki performansı kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Adeta her paylaşımı olay olan deneyimli golcü, bu kez canlı yayında şarkılar dinledi, şarkılara eşlik etti. Canlı yayının bir de konuğu vardı.