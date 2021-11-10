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Giriş Tarihi: 10.11.2021 08:11 Son Güncelleme: 10.11.2021 08:11

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs ve kredi sonuçları için gözler GSB’de

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs ve kredi sonuçları için gözler GSB’de

Milyonlarca öğrencinin gözü KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasına çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde KYK başvuru sonuçları duyurulacak. Geri ödemeli (kredi) geri ödemesiz (burs) şeklinde alınacak olan ödenekler için başvurular e devlet üzerinden tamamlanıyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2021 2022 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar…

KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından koordine edilen başvuruların ardından KYK başvuru sonuçları e devlet üzerinden sorgulanacak. Şu an başvuru süreci devam ederken binlerce genç KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz tarihi belli olmayan KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2021 2022 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

TARİHLER UZATILDI!

Bakan Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvuru süresinin 10 Kasım Çarşamba günü gece yarısına kadar uzatıldığını açıkladı.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınan KYK burs ve kredi başvuruları bugün başladı. Öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden 8 Kasım tarihine kadar yapabilecekler. Peki, KYK burs ücreti ne kadar?

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ön lisans, lisans, 2 yıllık okullardan mezun olup, 3 yıllık okulların 3'üncü sınıfına dikey geçiş sınavıyla ara vermeden kayıt yapan öğrenciler kredi ya da burs başvurusuna bulunabilir.

Ayrıca ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilir.

Daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan, yabancı uyruklu, polis akademisi ile askeri okul, normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören, yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören, açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrenciler ise burs yada öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

KYK KREDİSİ ÇIKARSA ALMAK ZORUNLU MU? GSB BİLGİLERİ

KYK kredisi almak istemeyen öğrenciler, dilerlerse imza sürecini tamamlamayarak bu haklarından feragat edebiliyor. Kredi alan ve kredi almaktan vazgeçen öğrenciler ise kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.

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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs ve kredi sonuçları için gözler GSB’de
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