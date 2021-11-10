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Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:02

Ozan Tufan'ın takımına Türk sponsor

Ozan Tufan’ın takımına Türk sponsor

İngiltere’nin köklü takımlarından Watford FC, fan token projesi için Bitci Teknoloji ile anlaştı. Milli futbolcumuz Ozan Tufan da Watford forması giyiyor.

140 yıllık geçmişiyle, İngiltere'nin en köklü futbol kulüpleri arasında yer alan Watford FC, blockchain teknolojilerini Bitci ile geliştirecek. Watford FC ve Bitci iş birliğiyle hayata geçirilecek fan token projesi önümüzdeki dönemde Watford taraftarlarına ve yatırımcılarına sunulacak. 3 yıllık anlaşma kapsamında, Bitci.com logosu Watford FC takımının maçlarını oynadığı Vicarage Road Stadyumu'nda yer alacak.

ADA FUTBOLUNDAKİ ÜÇÜNCÜ ANLAŞMA

Son dönemde Brezilya ve İspanya Milli Takımları, McLaren Formula 1 Team, FIBA, MotoGP, Sporting Lizbon gibi dünyaca ünlü takım ve organizasyonlarla hayata geçirdiği fan token anlaşmalarıyla dikkat çeken Bitci Teknoloji, daha önce de Premier Lig'den Wolverhampton Wanderers takımıyla anlaşmıştı. Öte yandan ilk global iş birliğini, geçtiğimiz aylarda İskoç Glasgow Rangers ile duyuran Bitci Teknoloji, böylece Ada futbolundaki anlaşma sayısını da 3'e çıkarmış oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan, "Global iş birliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Premier Lig, bugün dünyanın açık ara en çok izlenen ulusal futbol ligi. Biz de Bitci Teknoloji olarak buradaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Watford FC gibi, kökleri 1881 yılına kadar uzanan tarihi bir kulüple böylesine yenilikçi bir anlaşmayı hayata geçirmiş olmaktan; Watford FC'nin dijital dönüşüm süreçlerine katkıda vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

OZAN TUFAN'I RENKLERİNE KATMIŞTI

Geçtiğimiz sezon sonunda Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Watford FC, bu sezon oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla ligin en renkli takımları arasında gösteriliyor. Kulüp, transfer döneminde de Türk milli futbolcu Ozan Tufan'ı renklerine bağlamıştı.

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Ozan Tufan'ın takımına Türk sponsor
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