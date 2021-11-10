Rahat ol Mostafa bonservisini alıyoruz

Mısırlı futbolcu için 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanacak olan yönetim, Karagümrük maçı öncesi müjdeyi verdi, Mohamed bu haberi golüyle kutladı
Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın 12. transferi bellioldu: Mostafa Mohamed... Sarıkırmızılı kulüp, Zamalek'ten kiraladığı Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu ocak ayında kullanmaya karar verdi. Mısır kulübüne 1 ay içinde yazılı bildirim yapılacak ve sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödenerek Mısırlı forvetin bonservisi alınacak. Başkan Burak Elmas ile teknikdirektör Fatih Terim'in geçtiğimizgünlerde Florya'da yaptığıtoplantıda transfer kararı çıkıncaharekete geçildi. Zamalek ile yapılan anlaşmaya göre ocak ayında Mısır ekibine "Opsiyonu kullanacağız" bilgisi verilecek ve ödeme yaz transfer dönemi açılınca yapılacak. Karagümrük maçı öncesinde 23 yaşındaki oyuncuya bu bilgi verilirken "Bonservisini alıyoruz.Rahat ol" denildi. Ekstra motivasyon ile Karagümrük maçına çıkan Mostafa beraberlik golünü attı, 50metre geriye koşup Pesic'in golüneengel oldu.
BABEL TARAFTARI YANILTTI
Sar-kırmızılı taraftarların performansını beğenmediği Ryan Babel, ilginç bir istatistiğe sahip. Galatasaray,son iki sezonda Hollandalı oyuncunun ligde ilk11 çıktığı 17 maçta yenilgi yüzü görmedi, 13galibiyet-4 beraberlik elde etti.
ELMAS BUZLARI ERİTTİ BEŞIKTAŞ yenilgisinin ardından G.Saray yönetimi ikiye bölündü. Başkan yardımcılarından Remzi Sanver ile Rezan Epözdemir, derbideki hakem yönetimiyle ilgili farklı açıklamalar yaparken başkan Burak Elmas, Sanver'e katıldığını söyledi. Epözdemir, bu sözlere kırılırken birhafta boyunca diğer yöneticilerle iletişimikesti. Başkan Elmas ise Karagümrük maçını Rezan Epözdemir ile birlikte aynı locada izleyerek buzları eritti.