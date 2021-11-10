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Giriş Tarihi: 10.11.2021 21:25 Son Güncelleme: 10.11.2021 21:26

Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz 38. yeni bölüm tamamı kesintisiz canlı izleme ekranı

Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz 38. yeni bölüm tamamı kesintisiz canlı izleme ekranı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi, son bölümünde heyecanı zirveye çıkarmıştı. Yeni bölümü başlar başlamaz izlemek isteyenler, Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz 38. yeni bölüm tamamı kesintisiz canlı izleme ekranı araştırmasını gerçekleştiriyor. İşte Sadakatsiz canlı izle seçeneği! Sadakatsiz 38. yeni bölüm canlı izle

Geçtiğimiz sezondan beri yayınlanan ve Docotor Foster dizisinden uyarlama olan Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin son bölümünde Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir. Yeni bölümü başlar başlamaz kaçırmadan izlemek isteyenler, Sadakatsiz 38. yeni bölüm tamamı kesintisiz canlı izleme ekranı seçeneğini araştırıyor. İşte Sadakatsiz canlı izle ekranı

SADAKATSİZ CANLI İZLE EKRANI! SADAKATSİZ 38. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenir. Leyla'yı gören Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alır. Peki Volkan gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba yayınlanan 37. yeni bölümde Aras'ın hayatındaki bir düğüm daha çözülüyor!

Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE!

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

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