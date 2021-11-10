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Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:46

Sadakatsiz Leyla kimdir, Leyla Aras’ın eşi mi? Sadakatsiz’in Leyla’sı Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Sadakatsiz Leyla kimdir, Leyla Aras’ın eşi mi? Sadakatsiz’in Leyla’sı Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

Kanal D ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz yeni bölümde Leyla karakteri ortaya çıkacak. Londra’dan dönen ve Tekirdağ’a Aras’ı aramaya geldiği bilinen Leyla’nın kim olduğu merak edilirken fragmanda görülen sahnelere göre; Aras’ın eşi olduğu ortaya çıkıyor ve Volkan bunu duyuyor. Öte yandan; “Sadakatsiz Leyla kimdir, Leyla Aras’ın eşi mi? Sadakatsiz’in Leyla’sı Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?” sorularına da yanıt aranıyor. İşte Sadakatsiz’in Leyla’sı Aslı Orcan hakkında bilgiler.

Sadakatsiz Leyla için araştırmalar, dizinin hayranları tarafından yapılmaya başlandı. 10 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölüm ile ekranlara gelecek olan dizide Aras'ın sakladığı sırlar ortaya çıkıyor. Leyla karakteri Aras'ın eşi olarak diziye dahil olurken Leyla'yı ise Aslı Orcan canlandırıyor. Peki; Sadakatsiz Leyla kimdir, Leyla Aras'ın eşi mi? Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

SADAKATSİZ LEYLA KİMDİR?

Sadakatsiz'de Leyla karakterinin kim olduğu merak ediliyordu. Yeni bölümde Londra'dan dönen Leyla'nın Aras'ın eşi olduğu ortaya çıkıyor. Leyla'nın Aras'ın eşi olduğunu öğrenen Volkan'ın istediği koz da eline geçmiş oluyor.

Peki, Asya, Aras'ın evli olduğunu öğrenecek mi?

ASLI ORCAN KİMDİR?

Aslı Orcan (d. 27 Mayıs 1980), Aydın doğumlu Türk oyuncudur.

27 Mayıs 1980 doğumlu olan oyuncu 1998-2003 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı – Türk Halk Oyunları Bölümü mezunudur. "Magic you ney lames of passion" grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır. Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu Bölümünde bulunmuş Ayla Algan'dan kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Daha sonra Medcezir adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.

FİLMOGRAFİSİ

Sır Kapısı / Sırlar Dünyası (2002)

Hekimoğlu (2003)

Burçak Tarlası (2004)

Çapkın (2005)

Sensiz Olmuyor (2005)

Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin

İki Yabancı (2007) - Rana

Yemin (2007-2008) - Yeşim

Ateş ve Barut (2008) - Yonca

Cam Kırıkları (2009) - Emel

Aile Saadeti (2009) - Marika

Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık

Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola

Medcezir (2014-2015) - Deniz

Bana Sevmeyi Anlat (2016) - Berna

Kara Yazı (2017) - Elif

Kahraman Babam (2021) - Ayşe

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Sadakatsiz Leyla kimdir, Leyla Aras’ın eşi mi? Sadakatsiz’in Leyla’sı Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?
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