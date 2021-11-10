Sadakatsiz Leyla için araştırmalar, dizinin hayranları tarafından yapılmaya başlandı. 10 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölüm ile ekranlara gelecek olan dizide Aras'ın sakladığı sırlar ortaya çıkıyor. Leyla karakteri Aras'ın eşi olarak diziye dahil olurken Leyla'yı ise Aslı Orcan canlandırıyor. Peki; Sadakatsiz Leyla kimdir, Leyla Aras'ın eşi mi? Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?