Sadakatsiz Leyla için araştırmalar, dizinin hayranları tarafından yapılmaya başlandı. 10 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölüm ile ekranlara gelecek olan dizide Aras'ın sakladığı sırlar ortaya çıkıyor. Leyla karakteri Aras'ın eşi olarak diziye dahil olurken Leyla'yı ise Aslı Orcan canlandırıyor. Peki; Sadakatsiz Leyla kimdir, Leyla Aras'ın eşi mi? Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?
SADAKATSİZ LEYLA KİMDİR?
Sadakatsiz'de Leyla karakterinin kim olduğu merak ediliyordu. Yeni bölümde Londra'dan dönen Leyla'nın Aras'ın eşi olduğu ortaya çıkıyor. Leyla'nın Aras'ın eşi olduğunu öğrenen Volkan'ın istediği koz da eline geçmiş oluyor.
Peki, Asya, Aras'ın evli olduğunu öğrenecek mi?
ASLI ORCAN KİMDİR?
Aslı Orcan (d. 27 Mayıs 1980), Aydın doğumlu Türk oyuncudur.
27 Mayıs 1980 doğumlu olan oyuncu 1998-2003 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı – Türk Halk Oyunları Bölümü mezunudur. "Magic you ney lames of passion" grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır. Ekol Drama Okulu Sinema TV Oyunculuğu Bölümünde bulunmuş Ayla Algan'dan kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Daha sonra Medcezir adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.
FİLMOGRAFİSİ
Sır Kapısı / Sırlar Dünyası (2002)
Hekimoğlu (2003)
Burçak Tarlası (2004)
Çapkın (2005)
Sensiz Olmuyor (2005)
Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin
İki Yabancı (2007) - Rana
Yemin (2007-2008) - Yeşim
Ateş ve Barut (2008) - Yonca
Cam Kırıkları (2009) - Emel
Aile Saadeti (2009) - Marika
Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık
Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola
Medcezir (2014-2015) - Deniz
Bana Sevmeyi Anlat (2016) - Berna
Kara Yazı (2017) - Elif
Kahraman Babam (2021) - Ayşe