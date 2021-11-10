Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayan çekilişte 6 şanslı numara doğru tahmin eden kişiler büyük ikramiyenin sahibi olacaktı. Bu noktada 10 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve kazanan numaralar hangileri soruları merak konusu oldu. İşte Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
SAYISAL LOTO SONUÇLARI (10 KASIM)
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 10 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları...
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10 KASIM SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR
8-31-32-55-65-71+84 SüperStar 21
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.