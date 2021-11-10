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Giriş Tarihi: 10.11.2021 18:06

SON DAKİKA! 10 Kasım güncel koronavirüs tablosu: Türkiye'de bugün corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA! 10 Kasım güncel koronavirüs tablosu: Türkiye’de bugün corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Koronavirüs salgınında son duruma ilişkin detaylar, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Kovid-19 tablosunda açıklanıyor. Akşam saatleriyle birlikte ise 10 Kasım güncel koronavirüs tablosu vatandaşların gündeminde yerini aldı. Son dönemde vaka sayıları stabil rakamlarda ilerlerken, vatandaşlar tablodaki gidişatını yakından takip ediyor. Hal böyle olunca, 10 Kasım 2021 günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu soruları araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük korona tablosu ve vaka sayısına ilişkin son durum…

10 Kasım güncel koronavirüs Kovid-10 tablosu yayınlandı mı? Geçtiğimiz günün verilerine bakıldığında son 24 saat içerisinde 28 bin 662 kişide koronavirüs tespit edilmiş, 196 vatandaşımızında salgın nedeniyle vedat ettiği duyuruldu. Bir süredir Kovid-19 tablosu stabil bir şekilde ilerlerken, bugünkü rakamları merak edenler, 10 Kasım 2021 günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı ve tüm detaylar…

10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

10 Kasım Koronavirüs tablosuna ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.

9 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 662

VEFAT SAYISI: 196

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 859

8 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 824

VEFAT SAYISI: 187

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 255

7 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 304

VEFAT SAYISI: 200

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 852

6 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 474

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 584



5 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 193

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 201



4 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 796

VEFAT SAYISI: 224

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 837

3 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 764

VEFAT SAYISI: 246

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 366

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SON DAKİKA! 10 Kasım güncel koronavirüs tablosu: Türkiye'de bugün corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?
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