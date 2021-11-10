Son dakika: Ali Koç'tan 'Pereira gitsin' diyenlere cevap! "Galatasaray derbisine..."

Süper Lig'de üst üste gelen 3 yenilginin ardından Kayserispor'la da berabere kalınması Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceğini tartışmaya açmıştı. Fenerbahçe'de baskıya rağmen hoca arayışları dururken, büyük ikilem yaşayan Başkan Ali Koç'un yeni teknik adamda fren yapmasında Galatasaray derbisi etkili oldu.
Başkan Ali Koç ve yönetiminin önceki gün yaptığı değerlendirme toplantısından, 'Pereira ile şimdilik devam' kararı çıkarken, bu kararda iki kritik gerçeğin etken olduğu kaydedildi.
Başkan Koç, yönetim kurulundaki isimlerden yüzde 90'ının, "Gönderip milli arada yeni bir isimle anlaşalım ve Galatasaray derbisine yeni hoca ile çıkalım" görüşüne, "15 günde yeni hocayı nereden bulacaksınız" karşılığını verdi.
PEREİRA MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYOR
Başkan Ali Koç'un, derbi öncesi yaşanacak teknik adam değişikliği konusundaki çekincesini de şu sözlerle dile getirdiği öğrenildi: "Diyelim ki yeni bir teknik adam bulduk, aldık. 15 günde takımı mı tanıyacak, derbiye mi hazırlanacak...
Galatasaray maçında alınacak bir yenilgi, yeni hocanın görevine moral bozukluğu ile başlamasına neden olabilir.
O nedenle Vitor Pereira'ya son bir şans vermeliyiz. Takımı biliyor, derbinin öneminin farkında."
PEREİRA SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK!
Fenerbahçe'nin bu sezon en güçlü yanının Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Marcel Tisserand'dan oluşan defans hattı olduğu konusunda spor kamuoyu hemfikirdi. Ancak sarı-lacivertliler, 12 haftada kalesinde gördüğü 15 golün 6'sını duran toptan yedi.
Lig sonuncusu Rize 8, Alanya ise 7 golle Kanarya'nın önünde yer aldı. Ligin ilk 3 karşılaşmasında kalesini rakip oyunculara kapatan takım, kalan 9 mücadelenin tamamında avlanırken maç başına 1.25 gol yeme istatistiği yakaladı.
Fenerbahçe'de bu istatistiklerin ardından sistemin değişmesi bekleniyor. Galatasaray derbisine dörtlü savunmayla çıkıp geçtiğimiz sezon takımın alışkın olduğu oyuna dönülecek. Böylelikle sarı-lacivertlilerin daha fazla hücum yapan bir takım haline gelmesi sağlanacak.
KANARYA'DA KALECİ SIKINTISI BÜYÜK
Süper Lig'de 90+9'da penaltıdan gelen Kayserispor beraberliği sonrası büyük bir kaosun içine giren Fenerbahçe'de milli ara nedeniyle takıma verilen üç günlük izin yarın bitiyor.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi hazırlıklarına milli takımlarda olan futbolcuları; Szalai, Kim, Tisserand, Novak, Zajc ve Serdar Dursun'dan yoksun olarak başlayacak.
Kalede ise sıkıntı var. Devreyi kapatan Altay'ın yanı sıra belinden sakatlanarak Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Berke Özer çalışmada yer alamayacak. Bir önceki milli araya lider giren Kanarya, dönüşte Trabzonspor'a yenilip koltuğunu kaptırmıştı.