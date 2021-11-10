Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ali Koç'tan 'Pereira gitsin' diyenlere cevap! "Galatasaray derbisine..."
Giriş Tarihi: 10.11.2021 07:55 Son Güncelleme: 10.11.2021 07:57

Son dakika: Ali Koç'tan 'Pereira gitsin' diyenlere cevap! "Galatasaray derbisine..."

Son dakika: Ali Koç’tan ’Pereira gitsin’ diyenlere cevap! Galatasaray derbisine...

Son dakika...Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor. Sarı-lacivertli camiada Portekizli hocanın gönderilip, Galatasaray derbisine yeni teknik adamla çıkılması yönünde görüş hakim. Başkan Ali Koç ve yönetim, geçtiğimiz gün bu konuda bir toplantı yaptı. Deneyimli teknik adamla yolların ayrılması konusunda görüş bildirilmesine rağmen Koç, "15 günde yeni hocayı nereden bulacaksınız" sözleriyle Pereira'ya bir şans daha verme kararı aldı.

Süper Lig'de üst üste gelen 3 yenilginin ardından Kayserispor'la da berabere kalınması Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceğini tartışmaya açmıştı. Fenerbahçe'de baskıya rağmen hoca arayışları dururken, büyük ikilem yaşayan Başkan Ali Koç'un yeni teknik adamda fren yapmasında Galatasaray derbisi etkili oldu.

Başkan Ali Koç ve yönetiminin önceki gün yaptığı değerlendirme toplantısından, 'Pereira ile şimdilik devam' kararı çıkarken, bu kararda iki kritik gerçeğin etken olduğu kaydedildi.

Başkan Koç, yönetim kurulundaki isimlerden yüzde 90'ının, "Gönderip milli arada yeni bir isimle anlaşalım ve Galatasaray derbisine yeni hoca ile çıkalım" görüşüne, "15 günde yeni hocayı nereden bulacaksınız" karşılığını verdi.

PEREİRA MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYOR

Başkan Ali Koç'un, derbi öncesi yaşanacak teknik adam değişikliği konusundaki çekincesini de şu sözlerle dile getirdiği öğrenildi: "Diyelim ki yeni bir teknik adam bulduk, aldık. 15 günde takımı mı tanıyacak, derbiye mi hazırlanacak...

Galatasaray maçında alınacak bir yenilgi, yeni hocanın görevine moral bozukluğu ile başlamasına neden olabilir.

O nedenle Vitor Pereira'ya son bir şans vermeliyiz. Takımı biliyor, derbinin öneminin farkında."

PEREİRA SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK!

Fenerbahçe'nin bu sezon en güçlü yanının Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Marcel Tisserand'dan oluşan defans hattı olduğu konusunda spor kamuoyu hemfikirdi. Ancak sarı-lacivertliler, 12 haftada kalesinde gördüğü 15 golün 6'sını duran toptan yedi.

Lig sonuncusu Rize 8, Alanya ise 7 golle Kanarya'nın önünde yer aldı. Ligin ilk 3 karşılaşmasında kalesini rakip oyunculara kapatan takım, kalan 9 mücadelenin tamamında avlanırken maç başına 1.25 gol yeme istatistiği yakaladı.

Fenerbahçe'de bu istatistiklerin ardından sistemin değişmesi bekleniyor. Galatasaray derbisine dörtlü savunmayla çıkıp geçtiğimiz sezon takımın alışkın olduğu oyuna dönülecek. Böylelikle sarı-lacivertlilerin daha fazla hücum yapan bir takım haline gelmesi sağlanacak.

KANARYA'DA KALECİ SIKINTISI BÜYÜK

Süper Lig'de 90+9'da penaltıdan gelen Kayserispor beraberliği sonrası büyük bir kaosun içine giren Fenerbahçe'de milli ara nedeniyle takıma verilen üç günlük izin yarın bitiyor.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi hazırlıklarına milli takımlarda olan futbolcuları; Szalai, Kim, Tisserand, Novak, Zajc ve Serdar Dursun'dan yoksun olarak başlayacak.

Kalede ise sıkıntı var. Devreyi kapatan Altay'ın yanı sıra belinden sakatlanarak Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Berke Özer çalışmada yer alamayacak. Bir önceki milli araya lider giren Kanarya, dönüşte Trabzonspor'a yenilip koltuğunu kaptırmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika haberi: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en güzel sözler burada
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
EYT yasası son dakika bugün 2021: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak?
Son dakika: Malatya'da göçükten kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş o anları anlattı: Felaket geliyorum demiş...
SON DAKİKA | Malatya’da bina çöktü... 13 vatandaş enkaz altından çıkartıldı! İş yeri sahibi gözaltına alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ali Koç'tan 'Pereira gitsin' diyenlere cevap! "Galatasaray derbisine..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA