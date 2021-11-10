Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'a Anderson Talisca müjdesi! Al Nassr'dan ayrılıyor, devre arasında...
Giriş Tarihi: 10.11.2021 20:19 Son Güncelleme: 10.11.2021 20:30

Son dakika: Beşiktaş'a Anderson Talisca müjdesi! Al Nassr'dan ayrılıyor, devre arasında...

Son dakika: Beşiktaş’a Anderson Talisca müjdesi! Al Nassr’dan ayrılıyor, devre arasında...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, Brezilyalı eski yıldızı Anderson Talisca'nın transferi için ocak ayında devreye giriyor. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki sambacıyı geri getirmek için harekete geçti. Talisca, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılma aşamasına geldi.

Son dakika haberi... Beşiktaş, eski yıldızı Anderson Talisca'yı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Al Nassr'dan ayrılma aşamasına gelen 27 yaşındaki Brezlyalı yıldız, tekrar Siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Anderson Talisca, mali sorunlar nedeniyle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılma aşamasına geldi.

27 yaşındaki Brezilyalı yıldız, ocak ayında sözleşmesini feshetmesi halinde Beşiktaş, transfer için devreye girecek.

Siyah-beyazlılar, Talisca'yı geri getirmek için Josef de Souza'nın transferindeki gibi hareket etmeyi planlıyor.

Josef de Souza, Al Ahli kulübünün mali yükümlülüklerini yerine getirememesi sonrası serbest kalmış ve Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Brezilyalı oyuncu ise Beşiktaş dönme fikrine sıcak bakıyor. Talisca'nın Al Nassr ile haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 12 maçta 6 gol kaydetti.

Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist kaydetti.

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Son dakika: Beşiktaş'a Anderson Talisca müjdesi! Al Nassr'dan ayrılıyor, devre arasında...
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