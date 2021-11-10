Son dakika: Fenerbahçe’de Ali Koç Vitor Pereira’nın yerine arayışlarına başladı! Kayserispor maçından sonra uçağa bindi ve…

Son dakika… Geçtiğimiz sezona Erol Bulut ile başlayarak Emre Belözoğlu ile bitiren Fenerbahçe, kaçan şampiyonluğun ardından Ali Koç'un kararıyla genç çalıştırıcının görevine son vermiş ve uzunca bir süre teknik direktör arayışlarına devam etmişti.
Bu süreçte birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, Slaven Bilic ile anlaşmaya yaklaşmış ancak son anda bu anlaşma iptal olmuş ve Vitor Pereira ile anlaşılmıştı.
Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için teklifi kabul ettiğini söyleyen Pereira, transfer döneminde istediği isimleri takıma aldırdı ve sezona başladı.
Yeni sezona oldukça başarılı bir şekilde başlayan Pereira ve öğrencileri, ilk haftalarda aldığı sonuçlarla liderlik koltuğuna oturmuş ve taraftara güven veren bir performans ortaya koymuştu.
Ancak Trabzonspor derbisinde alınan mağlubiyetle birlikte baş aşağı bir düşüş yaşayan Fenerbahçe, üst üste alınan kötü sonuçlarla zirveden uzaklaştı.
Bu dönemde ise eleştiri okları bir kez daha Vitor Pereira ve Ali Koç yönetimine döndü. Kadıköy'de oynanan maçlarda istifaya davet edilen Ali Koç için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray derbisinden sonra Pereira'nın takımdan gönderileceği konuşulurken, usta yazar ve yorumcu Gürcan Bilgiç, Ali Koç'un hoca arayışlarına başladığını söyledi.
"LONDRA'YA GİTTİ..."
İşte Gürcan Bilgiç'in canlı yayında aktardığı bilgiler…
"Bana gelen bilgi, Kayserispor maçından sonra Ali Koç'un Londra'ya gittiği ve bazı görüşmeler yaptığı şeklinde. Perşembe günü basın toplantısı var, orada bilgilendirebilir.
Bundan sonra Fenerbahçe başkanı şunu yapmalı, ya Pereira'yı gönderip herkesi tatmin edecek birini getireceksin ya da ben bu hocayla beraber bu ligi bitireceğim.
Ali Koç'un önünde 2 şık var. Bu böyle gitmez. Aynı puanda Galatasaray ve Beşiktaş tartışılmıyor. Fenerbahçe'de yangın var. Bunu sorgulamak lazım."
Gürcan Bilgiç: "Ali Koç teknik direktör görüşmeleri için İngiltere'ye gitti"