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Giriş Tarihi: 10.11.2021 06:59 Son Güncelleme: 10.11.2021 07:02

Son dakika: Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı sözler! 'Pereira'yı kahraman yapar! Herkes suçlu Ali Koç...'

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika: Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı sözler! ’Pereira’yı kahraman yapar! Herkes suçlu Ali Koç...’

Son dakika...Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken Trabzonspor açık ara farkla zirvede yer alıyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Sarı-lacivertli takımın deneyimli teknik adamı Pereira'nın ise geleceği tartışılıyor. 3 büyüklerdeki son durumu değerlendiren Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin içinde olduğu başarısız ortamın 1 numaralı sorumlusu olarak Ali Koç'u gösterdi. Özbostan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de değindi.

Son dakika...Süper Lig'de 12 haftalık bölümün en büyük hayal kırıklığı 3 büyüklerin performansı oldu. Galatasaray 21, Beşiktaş ve Fenerbahçe 20'şer puan toplarken, lider Trabzonspor ise 30 puanla zirvede yer aldı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, başarısız bir tablo çizen 3 büyükleri değerlendirdi. Özbostan, teknik direktör Pereira'nın geleceğinin tartışıldığı Fenerbahçe'de baş sorumlunun ise Ali Koç ve yönetim kurulu olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

FENERBAHÇE! "DERBİ GALİBİYETİ KAHRAMAN YAPAR"

Fenerbahçe: Başkan Ali Koç seçildiği an itibariyle camiasına birçok şey vadetti. Bugüne kadar bunların çoğunu yapamadı. Özellikle futbolda hep başarısız oldu. Futbolda başarısız olduğu için de bugün bu noktaya gelindiğinde Kadıköy tribünlerinden "Ali Koç istifa" sesleri yükseliyor.

Her seferinde rakipler, basın ve TFF'de suç bulmak yerine Sayın Başkan takımıyla daha yakından ilgilenseydi bugün bunlar yaşanmazdı. Pereira suçlu, takım da suçlu... Ama asıl suçlu Ali Koç ve yönetimi değil mi?

Şimdi Fenerbahçe taraftarı 3 yıldır mutsuz, 7 yıldır şampiyon olamıyor. Tabii ki Fenerbahçe konuşulacak daha çok. Başkan istemese de Galatasaray maçına Pereira ile çıkılacak. Portekizli teknik adam kazanamazsa zaten gider ama onun gitmesiyle dertler bitmez.

Ya Pereira kazanırsa... İşte o zaman bir Galatasaray zaferi, hem de deplasmanda Pereira'yı kahraman yapar. Ya sonrası... Orası yine karanlık!

Bir de Francesco Farioli ismi geçiyor. Karagümrük'ün 32 yaşındaki genç hocası… 8 hoca değişmiş F.Bahçe'de... Bu düşünceyle 9, 10, 11 de olur...

BEŞİKTAŞ! "SERGEN YALÇIN FORM TUTARSA..."

Beşiktaş: Kulüpte geçen yılki aile tablosu yok. Takımdaki birçok oyuncunun performansı kötü. Ne tuhaf ki bu başarısızlığının nedeni de Şampiyonlar Ligi. Avrupa'nın en büyük organizasyonuna gruplardan giden son takım Beşiktaş…

Ve bu bir bahane oldu. Güler misin ağlar mısın? Eğer Beşiktaş'ın geçen yıl Sergen Yalçın ile aldığı iki kupa olmasa bugün Sergen Yalçın da bu takımın başında kalamazdı. Şampiyonlar Ligi'nde '0' puan ile sonuncu olmak normal bir şey gibi algılansa da sonuçta hüsrandır.

Beşiktaş düzelir mi? Evet… Ümraniye mutlu olursa düzelir. Yatırım yapıldı, büyük oyuncular alındı. Sergen Yalçın form tutarsa takım da tutar.

Unutmayın ki Beşiktaş geçen yıl da bu haftalarda gerideydi. Ama inanmış oyuncular ve bir aile ortamı vardı. Aynı şey olmazsa sonuç bu sezon için hüsran olur.

GALATASARAY! "ŞAMPİYONLUK BEKLEYEN YOK"

Galatasaray'ı takımı ayakta tutan isim Fatih Terim. Galatasaray, Avrupa'da başarılı, ligde değil.

Fatih Terim rotayı Avrupa'ya çevirmiş durumda. Bir kupa, bir final ya da yarı final oynamak hedef. Galatasaray'ın ligi bu sezon çok önemsediğini düşünmüyorum.

Gençler ve yeni isimlerle bir süreç yaşıyor takım... Bu nedenle Pereira kadar Terim'in eleştirilmemesi gayet doğal.

Ben hiçbir Galatasaraylıdan 'Biz bu sene şampiyon oluruz' lafını duymadım. Sokak böyle düşünüyor.

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