Son dakika: Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı sözler! ’Pereira’yı kahraman yapar! Herkes suçlu Ali Koç...’

Ve bu bir bahane oldu. Güler misin ağlar mısın? Eğer Beşiktaş'ın geçen yıl Sergen Yalçın ile aldığı iki kupa olmasa bugün Sergen Yalçın da bu takımın başında kalamazdı. Şampiyonlar Ligi'nde '0' puan ile sonuncu olmak normal bir şey gibi algılansa da sonuçta hüsrandır.