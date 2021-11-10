Son dakika: Galatasaray’a yeni Onyekuru! Devre arasında sağ ve sol kanada iki Nijeryalı geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçen sezon şampiyonluğu bir golle Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray, bu sezon taraftarın istediği performanstan bir hayşi uzak. UEFA Avrupa Ligi'nde dört maçta sekiz puan toplayan Galatasaray, grubunda lider fakat Süper Lig'de beklentilerin gerisinde. Galatasaray iki yeni transfer yapmak için kolları sıvadı.
SON DAKİKA: CİMBOM'A YENİ ONYEKURU! DEVRE ARASINDA...
Milli takım arasına liderin 9 puan gerisinde giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim daha önce devre arasını işaret etmişti. Ocak ayında en az üç transfer yapması beklenen Galatasaray'da ilk hedef 6 numara...
Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny ismi ön planda. İki orta sahadan birinin transfer edilmesi bekleniyor.
İKİ NİJERYALI İÇİN GALATASARAY İDDİASI!
Fanatik'in haberine göre teknik patron Fatih Terim'in talebi üzerine Ocak ayında yapılacak takviyeler için erkenden kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, 6 numaralı pozisyonun yanı sıra hücum hattını da güçlendirmeye hazırlanıyor.
GALATASARAY'DA HEDEF MOSES SİMON VE SAMUEL KALU!
Bu doğrultuda gündeme iki yeni ismin daha geldiği ortaya çıktı. Şu sıralarda rotayı Fransa Ligi'ne çeviren Galatasaray'da, listenin tepesinde yer alan iki oyuncunun; Moses Simon ve Samuel Kalu olduğu öğrenildi.
İkisi de Nijeryalı olan bu oyunculardan 24 yaşındaki Kalu, Bordeaux'da hem sağ hem de sol kanatta görev yapabiliyor. 26 yaşındaki Simon ise ağırlıkla sol çizgide şans bulmasına rağmen, forvet arkasında ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
Fatih hocanın, her iki oyuncuyu da yüksek teknik kapasiteleri ve özellikle de çok hızlı oldukları için tercih ettiği belirlendi. Galatasaraylı yetkililer, bu hafta içerisinde Fransa'ya çıkarma yaparak her iki oyuncunun kulübüyle de temas kuracak.
İŞTE YÖNETİMİN FORMULÜ...
Galatasaray'ın son yıllarda hem iç hem de dış transferde çok yoğun çalıştığı menacer D'Avila'ya bağlı olan her iki oyuncuya da teklifini sunacak olan Sarı-Kırmızılılar, Moses veya Kalu'dan birini renklerine bağlamayı hedefliyor.
Yönetim, kulüpleriyle kontratları devam eden bu iki oyuncunun yüksek bonservis bedellerini, tıpkı yaz döneminde olduğu gibi çeşitli başarı bonusları ve uzun vadeli taksitlerle karşılamayı planlıyor.
MOSTAFA MOHAMED'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?
Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın 12. transferi belli oldu: Mostafa Mohamed... Sarıkırmızılı kulüp, Zamalek'ten kiraladığı Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu ocak ayında kullanmaya karar verdi.
Mısır kulübüne 1 ay içinde yazılı bildirim yapılacak ve sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödenerek Mısırlı forvetin bonservisi alınacak. Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Florya'da yaptığı toplantıda transfer kararı çıkınca harekete geçildi.
'RAHAT OL MOSTAFA...'
Zamalek ile yapılan anlaşmaya göre ocak ayında Mısır ekibine "Opsiyonu kullanacağız" bilgisi verilecek ve ödeme yaz transfer dönemi açılınca yapılacak.
Karagümrük maçı öncesinde 23 yaşındaki oyuncuya bu bilgi verilirken "Bonservisini alıyoruz. Rahat ol" denildi. Ekstra motivasyon ile Karagümrük maçına çıkan Mostafa beraberlik golünü attı, 50 metre geriye koşup Pesic'in golüne engel oldu.
BERTOLACCİ G.SARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Sezon sonunda serbest kalacak Bertolacci, kulübü Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini reddetti. Başakşehir'in listesindeki İtalyan orta saha oyuncusu, teklif gelmesi halinde Galatasaray'ı tercih edecek.
Assunçao yerine orta saha takviyesi yapacak sarı-kırmızılıların Bertolacci'ye ilgisi var ancak henüz somut adım atılmadı. Karagümrük cephesi de sezon sonunda bedavaya ayrılacağı için Bertolacci'yi ocak ayında satmaya karar verdi.
Galatasaray, yoğun fikstürde iki kulvarı birden götüremedi. UEFA Avrupa Ligi'nde iyi giden ve grubunda lider olan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise zirveden 9 puan uzaklaştı.
4 haftalık periyotta Avrupa dönüşlerinde ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle tam 8 puan kaybedildi, büyük yara alındı.