Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçı öncesi Vitor Pereira ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı konusunda son gelişmeler neler? Fenerbahçe, Mesut Özil'in penaltı golüyle birlikte puanı son dakikada kurtarmıştı. Pereira yönetiminde ligde dört maçtan sadece bir puan çıkarna sarı lacivertlilerde hedef Galatasaray maçı! Farioli konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli'nin ismi Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Farioli'nin sözleşmesinde bir maddenin Fenerbahçe için olumlu olabileceği de ifade ediliyor. Başkan Süleyman Hurma'dan da Farioli konusunda isyan geldi. İtalyan teknik adamı daha önce Newcastle United da takip etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...