Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli'nin ismi Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Farioli'nin sözleşmesinde bir maddenin Fenerbahçe için olumlu olabileceği de ifade ediliyor. Başkan Süleyman Hurma'dan da Farioli konusunda isyan geldi. İtalyan teknik adamı daha önce Newcastle United da takip etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA'DAN SONRA YENİ TEKNİK DİREKTÖR FARİOLİ Mİ OLACAK?
Geçen sezon geldiği Fatih Karagümrük'te oldukça başarılı olan ve takımına pozitif bir futbol oynatan Francesco Farioli için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.
Sabah Spor'un dün duyurduğu Fenerbahçe - Farioli flörtünden sonra İtalyanların ünlü spor muhabiri Gianluca Di Marzio da sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Farioli'yi istediğini belirtti.
DAHA ÖNCE NEWCASTLE UNİTED DA TAKİP ETMİŞTİ
Arap sermayesine satılan Newcastle United da kısa süre öncesine kadar İtalyan teknik adam Fairoli'yi takip ediyordu.
SÜLEYMAN HURMA SABAH TV'YE AÇIKLAMIŞTI! 'İNSANLARIN HAYALLERİNE...'
Başkan Süleyman Hurma, SABAH TV'ye yaptığı açıklamada 'Fairoli'yi Avrupa'dan izlediklerini biliyoruz. Hocamızla yeni sözleşme uzattık onu bırakma gibi bir düşüncemiz yok fakat çok istediği bir takım olursa insanların hayallerine engel olmayız gerekeni yaparız.' demişti.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası dönem için ortaya atılan Francesco Farioli ismi İtalya'da da ses getirdi. İtalyanlar'ın ünlü gazetecisi Gianluca Di Marzio sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübün, 32 yaşındaki teknik adamı istediğini yazarken iki cephenin sezon başında da görüştüğünü hatırlattı.
SON DAKİKA: FARİOLİ'NİN SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE ORTAYA ÇIKTI!
Fenerbahçe yönetiminin Fatih Karagümrük kulübü ile yakın zamanda bir görüşme yapmayı planladığı iddia edildi. Farioli'nin sözleşmesinde 'Başka bir takımdan teklif alması durumunda ayrılabilir' maddesinin olduğu da öğrenildi.
HURMA'DAN FARİOLİ SÖZLERİ: 'NEDEN VERELİM?'
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek olan teknik adamları için F.Bahçe Kulübü'nden dün itibariyle bir teklif almadıklarını söyledi.
Hurma, "F.Bahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır" dedi. Farioli'nin Karagümrük'te ortaya koyduğu performanstan mutlu olduklarını da belirten Başkan, "19 puanımız var. F.Bahçe ve Beşiktaş'ın 1 puan gerisindeyiz. Ligde iddialıyız. Hocamızı niye verelim" diye konuştu.
GELİRSE ZAMAN'DAN SONRA İKİNCİ İTALYAN OLACAK!
Karagümrük'ün başında olumlu işler yapan Farioli, eğer Fenerbahçe'ye gelirse Zdenek Zeman'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran ikinci İtalyan teknik direktör olacak.
İLK İTALYAN ZEMAN...
Zdenek Zeman, Fenerbahçe'de 92 gün görev almış sarı lacivertlilerin başında 11 maça çıktıktan sonra İstanbul'dan ayrılmıştı. Rıdvan Dilmen'in yerine göreve gelen Zeman'dan sonra takımın başına Turhan Sofuoğlu getirilmişti.
Fenerbahçe'nin bu sezon en güçlü yanının Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Marcel Tisserand'dan oluşan defans hattı olduğu konusunda spor kamuoyu hemfikirdi. Ancak sarı-lacivertliler, 12 haftada kalesinde gördüğü 15 golün 6'sını duran toptan yedi. Lig sonuncusu Rize 8, Alanya ise 7 golle Kanarya'nın önünde yer aldı.
Ligin ilk 3 karşılaşmasında kalesini rakip oyunculara kapatan takım, kalan 9 mücadelenin tamamında avlanırken maç başına 1.25 gol yeme istatistiği yakaladı.
GALATASARAY DERBİSİNDE SİSTEM DEĞİŞECEK!
Fenerbahçe'de bu istatistiklerin ardından sistemin değişmesi bekleniyor. Galatasaray derbisine dörtlü savunmayla çıkıp geçtiğimiz sezon takımın alışkın olduğu oyuna dönülecek. Böylelikle sarı-lacivertlilerin daha fazla hücum yapan bir takım haline gelmesi sağlanacak.
FENERBAHÇE'DE KALECİ SIKINTISI!
90+9'da penaltıdan gelen Kayserispor beraberliği sonrası büyük bir kaosun içine giren Fenerbahçe'de milli ara nedeniyle takıma verilen üç günlük izin yarın bitiyor.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi hazırlıklarına milli takımlarda olan futbolcuları; Szalai, Kim, Tisserand, Novak, Zajc ve Serdar Dursun'dan yoksun olarak başlayacak. Kalede ise sıkıntı var.
Devreyi kapatan Altay'ın yanı sıra belinden sakatlanarak Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Berke Özer çalışmada yer alamayacak. Bir önceki milli araya lider giren Kanarya, dönüşte Trabzonspor'a yenilip koltuğunu kaptırmıştı.