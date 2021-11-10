Spor Yasası'nda devrim! Gizli imzaya bir yıl men cezası verilecek... (Sabah Spor Özel)

AK Parti, Spor Yasası ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak düzenleme ile 'çekmece sözleşme' denilen biri resmi, diğeri el altından olmak üzere iki ayrı mukavele yapılmasının önüne geçilecek. Böylece para trafiğinin şeffaf olması sağlanacak. Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirilecek. Aynı kapsamda TFF'nin veri tabanındaki futbolcu lisans bilgileri ve menajer kayıtları noterlik sistemine açılacak.