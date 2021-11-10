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Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:05 Son Güncelleme: 10.11.2021 09:06

Spor Yasası'nda devrim! Gizli imzaya bir yıl men cezası verilecek... (Sabah Spor Özel)

Eda IŞIK Eda IŞIK
Spor Yasası’nda devrim! Gizli imzaya bir yıl men cezası verilecek... Sabah Spor Özel

Spor Yasası ile ilgili çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Çalışmalarda artık sona gelindi. Spor Yasası ile devrim niteliğinde bir adım atılacak. 'Çekmece sözleşme' denilen biri resmi, diğeri el altından olmak üzere iki ayrı mukavele yapılmasının önüne geçilecek. Uymayan sporcuya bir yıl sahalardan men cezası verilecek.

Spor Yasası'nda devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Gizli imza atan futbolcuya bir yıl men cezası verilecek! Bundan sonra menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve bakanlığa bildirilecek. TFF'nin veri sistemiyle ilgili değişiklikler de geliyor.

AK Parti, Spor Yasası ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yapılacak düzenleme ile 'çekmece sözleşme' denilen biri resmi, diğeri el altından olmak üzere iki ayrı mukavele yapılmasının önüne geçilecek. Böylece para trafiğinin şeffaf olması sağlanacak. Menajerler, spor kulüpleri ve futbolcular arasındaki sözleşmeler noter huzurunda yapılacak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirilecek. Aynı kapsamda TFF'nin veri tabanındaki futbolcu lisans bilgileri ve menajer kayıtları noterlik sistemine açılacak.

Çekmece sözleşme yapan sporcuya 1 yıl sahalardan men cezası verilecek ve menajerin lisansı iptal edilecek. Yaklaşık 60 maddeden oluşması beklenen düzenlemede, spor kulüplerinin "dernek" statüsünden çıkarılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanması da düşünülüyor. Yine kulüp başkanlarının istedikleri kadar borçlanmalarının önüne geçmek için de düzenleme yapılacak.

Başkan görevden ayrıldığında da kendi döneminin borçlarından sorumlu olacak. Borçlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

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Spor Yasası'nda devrim! Gizli imzaya bir yıl men cezası verilecek... (Sabah Spor Özel)
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