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Giriş Tarihi: 10.11.2021 08:34

Trabzonspor'da planlar değişti! Transferde Edgar Ie ve Djaniny detayı

Trabzonspor’da planlar değişti! Transferde Edgar Ie ve Djaniny detayı

Süper Lig'de lider durumda olan Trabzonspor, bir yandan da gözünü transfere çevirdi. Devre arasında takıma takviye yapacak olan bordo-mavililer, Afrika Kupası sebebiyle plan değiştirdi. Gineli stoperi Edgar Ie ve Yeşil Burun Adalı golcüsü Djaniny'den yaklaşık 1 ay faydalanamama ihtimali olan Abdullah Avcı, transfer hedeflerini bu doğrultuda belirledi.

Trabzonspor'un Gineli stoperi Edgar Ie ve Yeşil Burun Adalı golcüsü Djaniny, Afrika Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını giyecekler.

Bu nedenle bordo-mavililer, iki futbolcusundan 1 ay süreyle yararlanamama durumuyla karşı karşıya. Teknik direktör Abdullah Avcı da ara transfer dönemi için yapılan çalışmaları Edgar ve Djaniny üzerinden şekillendirdi.

Deneyimli hocanın yönetimden savunma ve forvete takviye istediği belirtildi. Afrika Kupası 9 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2022'de oynanacak final maçıyla son bulacak.

DÖRT FUTBOLCU TAKIMA DÖNÜYOR
Lider Trabzonspor, lige verilen milli arada yaralarını sarıyor. Karadeniz ekibinde Gaziantep FK mücadelesinde cezasını dolduran Edgar Ie'nin yanı sıra tedavileri devam eden Peres, Koita ve Hüseyin takıma dönecek.

Bordo-mavililerin Gaziantep FK maçına cezalı Uğurcan Çakır ile sağ diz ön çapraz bağları kopan Gervinho ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bakasetas dışında tam kadro ile çıkması bekleniyor.

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Trabzonspor'da planlar değişti! Transferde Edgar Ie ve Djaniny detayı
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