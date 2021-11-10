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Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:50 Son Güncelleme: 10.11.2021 14:07

UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Marsilya maçında yaşanan olaylar...

UEFA’dan Galatasaray’a ceza! Marsilya maçında yaşanan olaylar...

Bu sezon Fenerbahçe ile birlikte ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grubunda lider durumda. Marsilya deplasmanında Galatasaray taraftarının yaktığı meşaleler nedeniyle kulübe para cezası verildi. 50 bin €'luk cezanın dışında Galatasaray, sıradaki iki deplasman maçında bilet satamayacak.

Marsilya ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında yanan meşaleler nedeniyle, Galatasaray'a 50 bin Euro ceza verildi. Galatasaray sıradaki iki deplasman maçında bilet satamayacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. haftasında deplasmanda Marsilya ile oynadığı maçta tribün olayları yaşanmış ve mücadele birkaç kez durmuştu. UEFA, yaşanan olayların ardından aldığı kararları açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübe Avrupa'da 2 deplasman maçını seyircisiz oynama cezası verildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübe 50 bin Euro para cezası verildi.

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UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Marsilya maçında yaşanan olaylar...
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