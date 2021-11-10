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Giriş Tarihi: 10.11.2021 16:30 Son Güncelleme: 10.11.2021 16:30

Emekli ve memur 2022 maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman belli olacak? En düşük ve ne yüksek memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak,

Emekli ve memur 2022 maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman belli olacak? En düşük ve ne yüksek memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak,

Memur emekli zammı son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Ocak ayına kısa bir süre kala yılın ikinci yarısına ilişkin 3 aylık enflasyon oranları da belli oldu. Bu kapsamda ise milyonlarca vatandaş enflasyon rakamlarıyla belirlenecek olan zam oranı beklentilerini merak ediyor. Hal böyleyken “Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları göz önüne alındığında en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya yükselecek. Buna göre; en düşük ve ne yüksek memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Memur emekli maaş zammı 2022 yılı öncesi vatandaşların gündemindeki yerini aldı. TÜİK verilerine göre Temmuz ile Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Öte yandan geriye 2 aylık verinin kaldığı bildirildi. Kasım ve Aralık ayında ise açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre maaşlara yapılacak zam miktarı belli olacak. "Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Bu noktada SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak konusu olarak öne çıkıyor. Peki, 2022 en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

YÜZDE 9.17 TAHMİNİ

TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

4 AYLIK VERİ AÇIKLANDI

Bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı.

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

MEMUR ZAMMI İÇİN ŞİMDİLİK YÜZDE 3.72 KESİNLEŞTİ

4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerindeki orana göre hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler için ekstra zam yapılması konusu da çalışılıyor.

Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.

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Emekli ve memur 2022 maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman belli olacak? En düşük ve ne yüksek memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak,
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