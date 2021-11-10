Emekli ve memur 2022 maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman belli olacak? En düşük ve ne yüksek memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak,

Memur emekli maaş zammı 2022 yılı öncesi vatandaşların gündemindeki yerini aldı. TÜİK verilerine göre Temmuz ile Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Öte yandan geriye 2 aylık verinin kaldığı bildirildi. Kasım ve Aralık ayında ise açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre maaşlara yapılacak zam miktarı belli olacak. "Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Bu noktada SSK ve BAĞKUR emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak konusu olarak öne çıkıyor. Peki, 2022 en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...