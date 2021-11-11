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Giriş Tarihi: 11.11.2021 19:35 Son Güncelleme: 11.11.2021 19:35

11 Kasım koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 11 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

11 Kasım koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 11 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

2020 yılının Mart ayından bu yana yurt ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye’de tespit edilen ilk covid-19 pandemisinden bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü verilerine göre koronavirüs testi yaptıran 24 bin 898 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Kamuoyu ise “Sağlık Bakanlığı ile 11 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden güncel covid-19 son durum bilgilerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye 11 Kasım korona tablosu vaka - vefat verileri.

11 Kasım korona tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan verileri öğrenmek isteyerek "Sağlık Bakanlığı ile 11 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya yoğu olarak devam ediyor.

SON DAKİKA: 11 KASIM KORONA TABLOSU VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Kasım koronavirüs verileri ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları şöyle;

11 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 898

VEFAT SAYISI: 197

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 360

10 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 259

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 513

9 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 662

VEFAT SAYISI: 196

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 859

8 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 824

VEFAT SAYISI: 187

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 255

7 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 304

VEFAT SAYISI: 200

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 852

6 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 474

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 584

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11 Kasım koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 11 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları
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