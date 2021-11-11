11 Kasım koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 11 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları

11 Kasım korona tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan verileri öğrenmek isteyerek "Sağlık Bakanlığı ile 11 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya yoğu olarak devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Kasım koronavirüs verileri ile güncel Türkiye vaka - vefat sayıları şöyle;
VAKA SAYISI: 24 bin 898
VEFAT SAYISI: 197
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 360
VAKA SAYISI: 27 bin 259
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 513
VAKA SAYISI: 28 bin 662
VEFAT SAYISI: 196
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 859
VAKA SAYISI: 27 bin 824
VEFAT SAYISI: 187
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 255
VAKA SAYISI: 25 bin 304
VEFAT SAYISI: 200
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 852
VAKA SAYISI: 27 bin 474
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 584