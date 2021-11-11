2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. TÜİK verilerine göre Temmuz ile Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Açıklanan bu oran doğrutlusunda emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili bir fikir oluştu. Kasım ve Aralık ayında ise açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre maaşlara yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

YÜZDE 9.17 TAHMİNİ



TÜİK verilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak.