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Giriş Tarihi: 11.11.2021 12:41

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, son durum ne? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, son durum ne? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son yayımlanan karara göre mahkumlar, 30 Kasım tarihine kadar izinli olarak sayılmıştı. Konuyla ilgili olarak izin sürelerinin, 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmişti. Peki Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, son durum ne? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte yanıtı…

Açık cezaevi izinleri son dakika… Geçtiğimiz aylarda mahkumların cezaevi izinleri uzatılırken son durum merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle açık cezaevinde izinli sayılarak evlerine gönderilen mahkumların uzatılan izni 30 Kasım'da sona eriyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, son durum ne? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte konuya dair bilgiler…

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de evlerine gönderilen mahkumların 9 kez uzatılan izni, 30 Kasım'da sonra eriyor. Cezaevlerine dönmeyenler firari sayılacak.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler, ilk olarak 15 Nisan'da "izinli" olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor.

DÖNMEYENE YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de konuyla ilgili bir sunum yaptığı kabine toplantısında, iznin uzatılmamasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Bu tarih itibariyle ceza süresi dolanlar geri cezaevine dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek.

Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. İlgili kurumlar hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası belirlemeye çalışıyor.

GARDİYANLARA ÖZLÜK MÜJDESİ

Bakan Gül'ün, sunumunda, infaz koruma memurlarının bu süreçte özveriyle çalıştıkları, evlerine gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutuldukları, ailelerinden uzak kaldıklarının ifade ettiği öğrenildi. Bu arada, hükümetin önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapacağı da öğrenildi.

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Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, son durum ne? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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