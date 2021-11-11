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Giriş Tarihi: 11.11.2021 14:44 Son Güncelleme: 11.11.2021 14:44

ALES/3 sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklandı! 2021 ALES sınav giriş belgesi yerleri sorgulama öğrenme ekranı

ALES/3 sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklandı! 2021 ALES sınav giriş belgesi yerleri sorgulama öğrenme ekranı

ÖSYM tarafından gelen son dakika duyurusuna göre ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Adaylar 21 Kasım'da uygulanacak olan sınav öncesinde sınava katılım sağlayacakları sınav yerlerini öğrenmiş oldu. Bu kapsamda sınav öncesinde araştırmalar da hız kazandı. İşte ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yerleri öğrenme sorgulama ekranı ve detaylar...

ALES sınav giriş belgesi bugün ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

"21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Kasım 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/3 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES/3 sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklandı! 2021 ALES sınav giriş belgesi yerleri sorgulama öğrenme ekranı
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