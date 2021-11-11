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Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:27

Altay'da Cesar Pinares kayıplarda

Altay’da Cesar Pinares kayıplarda

Süper Lig'de milli maç arasında yaptığı izinden sonra evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayan Altay'da Şilili 10 numara Cesar Pinares, bir süredir skora katkı sağlayamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 10 maçın 9'unda ilk 11'de yer alan Pinares, görev aldığı son 6 randevuda gol yollarında etkisiz kaldı. Pinares, istekli oyununa rağmen Gaziantep FK (D), Vavacars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (D), Demir Grup Sivasspor ve Fraport Tav Antalyaspor (D) randevularında oyunun kaderine etki edemedi.

Ligin ilk haftasında iç sahada oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasında Bamba'ya asist yapıp, 2'nci haftadaki Aytemiz Alanyaspor deplasmanında rakip fileleri sarsan Şilili futbolcu, 4'üncü haftadaki İttifak Holding Konyaspor deplasmanında Rayan'a asist yaptıktan sonra sessiz kaldı. Sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor (D) maçlarını kaçıran 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş zaferinde 72'nci dakikada oyuna girmişti. Altay'ın gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olan Şilili forvet arkası, Adana Demirspor müsabakasında suskunluğunu bozmak istiyor.

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Altay'da Cesar Pinares kayıplarda
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