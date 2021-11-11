Altın fiyatları son ayların en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Son aylarda grafiğindeki yükselişle beraber yatırımcıların odak noktası haline geldi. Haftanın dördüncü işlem gününde de altının gram fiyatı 594 TL olarak kaydedildi. Bu noktada "11 Kasım 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
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1 GRAM ALTIN NE KADAR?
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTINI
TAM ALTIN
YARIM ALTIN
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