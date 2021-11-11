Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları zirveye doğru tırmanıyor! 11 Kasım 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.11.2021 14:45 Son Güncelleme: 11.11.2021 14:46

Altın fiyatları zirveye doğru tırmanıyor! 11 Kasım 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları zirveye doğru tırmanıyor! 11 Kasım 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlarıyla milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde zirve seviyelere ulaşan sarı metalin gram fiyatı bugün 594 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren kişiler ise “11 Kasım 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı rakamları...

Altın fiyatları son ayların en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Son aylarda grafiğindeki yükselişle beraber yatırımcıların odak noktası haline geldi. Haftanın dördüncü işlem gününde de altının gram fiyatı 594 TL olarak kaydedildi. Bu noktada "11 Kasım 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • ALIŞ: 929,00
  • SATIŞ: 958,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

  • ALIŞ: 584,64
  • SATIŞ: 584,75

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • ALIŞ: 525,55
  • SATIŞ: 545,88

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

  • ALIŞ: 3.821,00
  • SATIŞ: 3.934,00

CUMHURİYET ALTINI

  • ALIŞ: 3.873,00
  • SATIŞ: 3.931,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • ALIŞ: 3.736,78
  • SATIŞ: 3.812,01

YARIM ALTIN

  • ALIŞ: 1.858,00
  • SATIŞ: 1.925,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Usta yazardan çok çarpıcı ifadeler: "Mesut Özil Fenerbahçe'de teknik direktör olursa..."
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
Kotil: Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları zirveye doğru tırmanıyor! 11 Kasım 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA