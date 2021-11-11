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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Aslan pusuya yattı

MEHMET ÖZCAN
Aslan pusuya yattı

İtalyan ekiplerinin peşinde koştuğu Marcao’yu ocak ayında gönderme ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-kırmızılı yetkililer, yerine Konyaspor’un 27 yaşındaki solak stoperini transfer listesine dahil etti

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sezon sonunun planlarını yapıyor. Napoli ve Roma'nın teklif yapmaya hazırlandığı Marcao'nun ocak ayında satılma ihtimalini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, bu yüzden Luyindama'nın sözleşmesini uzattı. Savunma hattında Nelsson ve Alpaslan'a da sahip olan Aslan, bir ismi daha gündemine aldı: Abdülkerim Bardakçı… Konyaspor'un başarısında önemli pay sahibi olan 27 yaşındaki stoper, henüz yeşil-beyazlılar ile sözleşmesini uzatmadı.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENDİ
Sezon sonunda serbest kalacak olan ve sol ayağını kullanan Abdülkerim, Marcao dışında solak stoperi bulunmayan Galatasaray'ın listesine girdi. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda tecrübeli oyuncuyu bedavaya kadrosuna katabilir ve yerli kuralının ar tacağı dönemde avantaj sağlayabilir. Konyasporlu oyuncuyla sezon başında Beşiktaş da ilgilenmişti.

GOLCÜ STOPER!
LIGDE zirve mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı, ilk 11 maçın tamamında 90 dakika oynarken, son Göztepe karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Bu sezon 3 kez ağları havalandırıp 1 asist yapan tecrübeli savunmacı, golcü kimliğiyle de öne çıktı. Abdülkerim geçen sezon da Konyaspor'da ligde 2 gol, 4 asistle dikkat çekmişti.

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Aslan pusuya yattı
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