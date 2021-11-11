Geçtiğimiz gün sokak ortasında samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz yaşı, hayatı gibi birçok detayla gündemdeki yerini aldı. 28 yaşındaki genç mimar cinayetinde ayrıntılar ise kan dondurur cinstendi. Yakalanan katil zanlısı cineyetle ilgili olarak, "Birini öldürmek istedim" ifadelerini kullanırken öte yandan zanlının evinde yapılan incelemede ortaya çıkan notlar ise kan dondurdu. Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim? Soruları ise Türkiye'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. İşte Samuray Kılıcı ile vahşice katledilen Başak Cengiz hakkında detaylar...
İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğradı.Cani, kılıcı defalarca saplayıp genç kızı öldürdü.Kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşandı.
Ankara'da yaşayan mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde bir bankanın inşaatında görevliydi.Olay günü, arkadaşlarına biraz daha mesaiye kalacağını söyledi. Mesainin ardından, onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz şekilde kaldığı otele doğru yürüyordu.Yanında samuray kılıcı taşıyan Boz, bir anda genç kadının sırtına kılıcı sapladı. Vahşete devam eden saldırgan, yere yığılan Cengiz'e kılıç darbeleri vurmayı sürdürdü.O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
'DİRENEMEYEN BİR KADIN SEÇTİM...'
Ağır yaralanan Cengiz hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.Emniyet güçleri, katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Boz ifadesinde, "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım.Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi
. Özel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.