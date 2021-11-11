Geçtiğimiz gün sokak ortasında samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz yaşı, hayatı gibi birçok detayla gündemdeki yerini aldı. 28 yaşındaki genç mimar cinayetinde ayrıntılar ise kan dondurur cinstendi. Yakalanan katil zanlısı cineyetle ilgili olarak, "Birini öldürmek istedim" ifadelerini kullanırken öte yandan zanlının evinde yapılan incelemede ortaya çıkan notlar ise kan dondurdu. Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim? Soruları ise Türkiye'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. İşte Samuray Kılıcı ile vahşice katledilen Başak Cengiz hakkında detaylar...