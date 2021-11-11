Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başak Cengiz kimdir? Türkiye'yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:37 Son Güncelleme: 11.11.2021 15:38

Başak Cengiz kimdir? Türkiye'yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?

Başak Cengiz kimdir? Türkiye’yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?

Genç yaşında hiç tanımadığı bir şahıs tarafından katledilen Başak Cengiz, ölümüyle Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Samuray kılıcı ile hayatına son verilen genç kadının ölümü sonrası “Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim?” sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz gün İstanbul’da eşine rastlanmayan bu korkunç vahşet ülke gündemine oturmuştu. Katil zanlısı Can Göktuğ Boz’un yakalanmasının ardından "Birini öldürmek istedim" sözleri ise kan dondurdu. Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim? İşte korkunç cinayetin ayrıntıları...

Geçtiğimiz gün sokak ortasında samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz yaşı, hayatı gibi birçok detayla gündemdeki yerini aldı. 28 yaşındaki genç mimar cinayetinde ayrıntılar ise kan dondurur cinstendi. Yakalanan katil zanlısı cineyetle ilgili olarak, "Birini öldürmek istedim" ifadelerini kullanırken öte yandan zanlının evinde yapılan incelemede ortaya çıkan notlar ise kan dondurdu. Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü, katili kim? Soruları ise Türkiye'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. İşte Samuray Kılıcı ile vahşice katledilen Başak Cengiz hakkında detaylar...

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğradı.Cani, kılıcı defalarca saplayıp genç kızı öldürdü.Kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşandı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

Ankara'da yaşayan mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde bir bankanın inşaatında görevliydi.Olay günü, arkadaşlarına biraz daha mesaiye kalacağını söyledi. Mesainin ardından, onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz şekilde kaldığı otele doğru yürüyordu.Yanında samuray kılıcı taşıyan Boz, bir anda genç kadının sırtına kılıcı sapladı. Vahşete devam eden saldırgan, yere yığılan Cengiz'e kılıç darbeleri vurmayı sürdürdü.O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

'DİRENEMEYEN BİR KADIN SEÇTİM...'

Ağır yaralanan Cengiz hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.Emniyet güçleri, katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Boz ifadesinde, "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım.Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi

. Özel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
Tacizcisi 30 sene sonra onu bulmuştu! Profesöre taciz davasında flaş gelişme!
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Usta yazardan çok çarpıcı ifadeler: "Mesut Özil Fenerbahçe'de teknik direktör olursa..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Başak Cengiz kimdir? Türkiye'yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA