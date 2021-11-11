Beşiktaş Shkupi’yi farklı yendi! Kartal moral buldu

Süper Lig'in 12. haftasında lidr Trabzonspor'la karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 2-1'lik skorla yenilmişti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri lige verilen milli arada hem moral depolamak hem de hazırlıklarını sürdürmek için çalışmlarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta Kuzey Makedonya takımı Skhupi ile karşılaştı. Beşiktaş mücadeleye; Mert, Rosier, Montero, Necip, Umut, Oğuzhan, Can, Mehmet, N'Koudou, Alex Teixeira, Güven 11'i ile çıktı.
Konuk ekip ise; Naumovski, Senghor, Rwatubyaye, Brdarovski, Zuka, Cheshmedjiev, Natrang, Alvarez, Hamidi, Trapanovski, Adetunji 11'i ile sahadaki yerini aldı.
Müsabakaya milli takımlarda bulunan isimlerinden yoksun çıkan Kartal, baştan sona üstün oynadığı maçı 3-0 kazanmayı bildi.
Mehmet Topal'ın golü (Beşiktaş 1-0 Shkupi)
Siyah-beyazlılar 10. dakikada Mehmet Topal ve 17. dakika Alex Teixeira'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Alex Teixeira'nın golü (Beşiktaş 2-0 Shkupi )
50. dakikada sahneye çıkan Güven Yalçın, müsabakanın sonucunu ilan etti.
Öte yandan Beşiktaş-Skhupi karşılaşmasında Beşiktaş taraftarları, 'Quaresma' lehine tezahüratlarda bulundu.