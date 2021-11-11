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Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:50 Son Güncelleme: 11.11.2021 16:04

Beşiktaş Shkupi'yi farklı yendi! Kartal moral buldu

Beşiktaş Shkupi’yi farklı yendi! Kartal moral buldu

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Kuzey Makedonya ekibi Skhupi ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı ev sahibi 3-0'lık skorla rahat kazandı. Siyah-beyazlıların gollerini; Mehmet Topal, Alex Teixeira ve Güven Yalçın kaydetti.

Süper Lig'in 12. haftasında lidr Trabzonspor'la karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 2-1'lik skorla yenilmişti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri lige verilen milli arada hem moral depolamak hem de hazırlıklarını sürdürmek için çalışmlarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta Kuzey Makedonya takımı Skhupi ile karşılaştı. Beşiktaş mücadeleye; Mert, Rosier, Montero, Necip, Umut, Oğuzhan, Can, Mehmet, N'Koudou, Alex Teixeira, Güven 11'i ile çıktı.

Konuk ekip ise; Naumovski, Senghor, Rwatubyaye, Brdarovski, Zuka, Cheshmedjiev, Natrang, Alvarez, Hamidi, Trapanovski, Adetunji 11'i ile sahadaki yerini aldı.

Müsabakaya milli takımlarda bulunan isimlerinden yoksun çıkan Kartal, baştan sona üstün oynadığı maçı 3-0 kazanmayı bildi.

Mehmet Topal'ın golü (Beşiktaş 1-0 Shkupi)

Siyah-beyazlılar 10. dakikada Mehmet Topal ve 17. dakika Alex Teixeira'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Alex Teixeira'nın golü (Beşiktaş 2-0 Shkupi )

50. dakikada sahneye çıkan Güven Yalçın, müsabakanın sonucunu ilan etti.

GOL | Beşiktaş 3-0 FC Shkupi

Öte yandan Beşiktaş-Skhupi karşılaşmasında Beşiktaş taraftarları, 'Quaresma' lehine tezahüratlarda bulundu.

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Beşiktaş Shkupi'yi farklı yendi! Kartal moral buldu
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