Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur: Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı
Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:49

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur: Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı

İHA
Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur: Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Adanur, “Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı. Kulübün elektriği, suyu, doğalgazı kesildi, insanlar aylarca maaş alamadı, futbolcular bildiriler yayınladı ve bunların tamamı sadece 5 ay önce vardı, el insaf el insaf” diyerek eleştirilere cevap verdi.

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, çok sert sözlerle sitem etti. Adanur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"30 yaşındaki bi adama; Vefakâr ol, Bursaspor'u bataklıktan kurtar, paranı-zamanını ver diye gazlaya gazlaya, kulübün en büyük sorunu olan tahtayı çözdür, borçları kapattır, sistem getirt, bugüne kadar gerçekleşmemiş birçok konuyu gerçekleşttir, sonra her hatada tokat at, yeter. 20 tane transfer gelir, 2'si kötü çıkar, her gün her saat o 2'si üzerinden linç ediliriz. 200 liradan 6.000 liraya kadar bilet olur, 1.000-1.500 lira fazla diye kıyamet koparılır, bildiriler yayınlanır. Tribünle hiç alakası olmayan tipler sosyal medyadan racon keser. Hayırdır ya noluyor size!"

"BEN CAMİAYA 40 MİLYON SÖZ VERİP 50 MİLYON VERİNCE SİZİN KADAR BAĞIRMADIM"
Emin Adanur sözlerine şöyle devam etti: "Ben camiaya 40 milyon söz verip 50 milyon verince sizin kadar bağırmadım, hatta ağzımı bile açmadım ve bunu vermek zorunda değilim çünkü 40 söz verdim ve tuttum. Acemiydik, hata yaptık dedikçe üzerimize geliyorsunuz. Arkadaşlar, siz camiasınız siz taraftarsınız da biz neyiz onu anlamadım. Yahu bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı, kulübün elektriği, suyu, doğalgazı kesildi, insanlar aylarca maaş alamadı, futbolcular "yönetime güvenmiyoruz" diye bildiriler yayınladı ve bunların tamamı sadece 5 ay önce vardı, el insaf el insaf."

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
Son dakika: Usta yazardan çok çarpıcı ifadeler: "Mesut Özil Fenerbahçe'de teknik direktör olursa..."
Kotil: Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak
Son dakika: Fenerbahçe’de Ali Koç Vitor Pereira’nın yerine arayışlarına başladı! Kayserispor maçından sonra uçağa bindi ve…
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur: Bu kulüpten yüz milyonlarca Euro çalındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA