Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Camdaki Kız Hayri evli mi, eşini kim oynayacak? Camdaki Kız Hayri'nin eşini oynayacağı iddia edilen Buse Varol kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 11.11.2021 17:57 Son Güncelleme: 11.11.2021 17:57

Camdaki Kız Hayri evli mi, eşini kim oynayacak? Camdaki Kız Hayri'nin eşini oynayacağı iddia edilen Buse Varol kimdir, kaç yaşında?

Camdaki Kız Hayri evli mi, eşini kim oynayacak? Camdaki Kız Hayri’nin eşini oynayacağı iddia edilen Buse Varol kimdir, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız Hayri karakterinin eşi rolünü üstlenecek olan oyuncu uzunca bir süredir merak ediliyordu. Yapımın uyarlandığı kitapta bilindiği üzere Hayri, evli ve 2 çocuk babasıdır. Öte yandan iddiaya göre yapımda da aksiyon bu şekilde devam edecek ve Hayri’nin eşi rolünü ise uzun süredir ekranlardan uzak kalan Buse Varol canlandıracak. Bu noktada “Camdaki Kız Hayri evli mi, eşini kim oynayacak, Buse Varol kimdir?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Camdaki Kız Hayri’nin eşi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Camdaki Kız Hayri'nin eşi rolünü canlandıracak isim iddiaya göre Buse Varol olacak. Nalan'ın büyük aşkı Hayri uyarlandığı kitaba göre; evli ve 2 çocuk babasıdır. Hal böyleyken bir süredir diziye yeni bir ismin katılması bekleniyordu. İddialar Buse Varol'u işaret ederken "Camdaki Kız Hayri evli mi, eşini kim oynayacak, Buse Varol kimdir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Camdaki Kız Hayri evli mi, eşini kim oynayacak, Buse Varol kimdir? İşte detaylar...

Buse Varol'un Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisine dahil olduğu ileri sürüldü. Oyuncunun dizide Hayri'nin eşi Türkan'a hayat vereceği de konuşulanlar arasında. Sosyal medyada ortaya atılan iddiayla ilgili dizi ekibinden ve Buse Varol'dan bir açıklama gelmedi.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı."Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.

Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veriyor.
2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Buse Varol ve Alişan'ın Burak isminde çocukları oldu.

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CAMDAKİ KIZ HAYRİ KİMDİR, HİKAYESİ NE? HAYRİ'Yİ KİM OYNUYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.

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Camdaki Kız Hayri evli mi, eşini kim oynayacak? Camdaki Kız Hayri'nin eşini oynayacağı iddia edilen Buse Varol kimdir, kaç yaşında?
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