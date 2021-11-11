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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Dik durun

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Dik durun

Deneyimli hoca, futbolcularla yaptığı görüşmede “Geçtiğimiz sezon da benzer süreçlerden geçtik ve toparlanmasını bildik. Dik durursak takım olarak ayağa kalkarız, bunu unutmayın” dedi

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de gelen kötü sonuçlar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takıma moral ve motivasyon vermek için kolları sıvadı. Milli arayı rehabilitasyon ve öz güven aşılama dönemi olarak gören deneyimli hoca, talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Maçlarda çok fazla kopma yaşıyoruz. Geriye düştüğümüz her karşılaşmada bu problem ortaya çıkıyor. Hepiniz bu süreçten etkilendiniz ancak şimdi toparlanmamız gerekiyor" dedi.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ
"Kaos olacak bir ortam yok" ifadelerini kullanan deneyimli hoca, "Geçtiğimiz sezon da benzer süreçler yaşadık ve sonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları geldi. Şimdi yine hep beraber dik durursak takım olarak ayağa kalkarız, bunu unutmayın. Bu potansiyel bizde fazlasıyla var. Beşiktaş hiçbir zaman pes etmez ve sonuna kadar savaşır. Sizin de bunun bilinciyle mücadele edeceğinize inanıyorum" şeklinde konuştu.

DERBİYE KADAR 12 PUAN
Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışından kopmamak için Fenerbahçe derbisine kadar oynayacakları 4 maçı kazanmalarının büyük önem taşıdığını düşünüyor. Siyah-beyazlılar, milli ara sonrası ilk olarak Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

LİGDEKİ 5 MAÇLIK FIKSTÜR
20 Kasım Alanyaspor-Beşiktaş
27 Kasım Beşiktaş-Giresunspor
3 Aralık Kasımpaşa-Beşiktaş
12 Aralık Beşiktaş-Kayserispor
Fenerbahçe-Beşiktaş

SERGEN YALÇIN
Siyah-beyazlı takımın başında ne yaptı?
74 MAÇ
45 GALİBİYET
9 BERABERLİK
20 MAĞLUBİYET
1.95 PUAN ORT.

SON 22 YILIN EN KÖTÜ 5. SEZONU
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de 12 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puana ulaşarak 6. sırada kaldı. Siyah-beyazlılar, son 22 yılda daha kötü performansı 4 kez sergiledi. 2004-2005 sezonunda Del Bosque ile 12 haftayı 16 puanla kapatan Kartal, 2005-2006'da 19 puan toplayabildi. Feda sezonu olarak adlandırılan 2012-13'te ilk 12 haftayı 19 puanla geçen Beşiktaş, 2018-19'da ise 18 puana ulaşabildi.

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