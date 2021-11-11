Duran top çalışması milliler’i güldürdü

A Milli Takım, 13 Kasım'da Cebelitarık ile oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki sabah antrenmanında pas ve duran top çalışmaları üzerinde duruldu. Özellikle oyuncuların birbiriyle rekabet içerisinde olduğu duran top çalışmaları, neşeli anlara sahne oldu. Abdülkadir Ömür, tedbir amaçlı akşam çalışmasında yer almadı.
Cebelitarık'a çift forvet
GRUPTA Norveç'in 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan Türkiye, rakibiyle arasındaki 5 gollük averajı Cebelitarık maçında kapatmak istiyor. A Milli Takım, cumartesi günü çift forvetle sahaya çıkacak. Kuntz, Burak'ın yanında Halil Dervişoğlu'nu hazırlıyor. Halil-Burak ikilisine kenarlardan Hakan Çalhanoğlu veKerem Aktürkoğlu destek verecek. Orta saha ise Berat ve Abdülkadir Ömür'e emanet edilecek.
Biletler tükendi
A Milli Takımımızın Cebelitarık ile cumartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Kritik karşılaşmada 17 bin kişilik tribünler tamamen dolacak.