Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Duran top çalışması milliler’i güldürdü
Giriş Tarihi: 11.11.2021

Duran top çalışması milliler’i güldürdü

Duran top çalışması milliler’i güldürdü
A Milli Takım, 13 Kasım'da Cebelitarık ile oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki sabah antrenmanında pas ve duran top çalışmaları üzerinde duruldu. Özellikle oyuncuların birbiriyle rekabet içerisinde olduğu duran top çalışmaları, neşeli anlara sahne oldu. Abdülkadir Ömür, tedbir amaçlı akşam çalışmasında yer almadı.

Cebelitarık'a çift forvet
GRUPTA Norveç'in 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan Türkiye, rakibiyle arasındaki 5 gollük averajı Cebelitarık maçında kapatmak istiyor. A Milli Takım, cumartesi günü çift forvetle sahaya çıkacak. Kuntz, Burak'ın yanında Halil Dervişoğlu'nu hazırlıyor. Halil- Burak ikilisine kenarlardan Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu destek verecek. Orta saha ise Berat ve Abdülkadir Ömür'e emanet edilecek.

Biletler tükendi
A Milli Takımımızın Cebelitarık ile cumartesi günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Kritik karşılaşmada 17 bin kişilik tribünler tamamen dolacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Fenerbahçe’de Ali Koç Vitor Pereira’nın yerine arayışlarına başladı! Kayserispor maçından sonra uçağa bindi ve…
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör'den asgari ücret ve EYT değerlendirmesi
Hangi illere kar yağışı geliyor? Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı
SON DAKİKA | Samuray kılıcı ile öldürülmüştü! Başak Cengiz cinayetinde ürküten detaylar!
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! 18 yaş üstü için hatırlatma dozu yarından itibaren başlıyor
Son dakika: Newcastle United devre arasında yıldızları getiriyor! Bayern Munih, Real Madrid ve Manchester United...
SON DAKİKA: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Duran top çalışması milliler’i güldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA