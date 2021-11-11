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Giriş Tarihi: 11.11.2021 13:27

e-Okul girişi ile sınav sonuçları açıklandı! e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci - öğretmen giriş ekranı için tıklayın...

e-Okul girişi ile sınav sonuçları açıklandı! e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci - öğretmen giriş ekranı için tıklayın...

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen giriş ekranı son dönemde binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündemine geliyor. 1. Döneme ilişkin sınav sonuçları bir bir açıklanırken öte yandan kişiler bu sistem aracılığı ile de notlarını öğrenebilme imkanı yakalıyor. Hal böyle olunca son günlerde binlerce öğrenci e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranını ziyaret etmeye başladı. İşte e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları sorgulama ve tüm detaylar...

e-Okul VBS öğrenci ve öğretmen giriş ekranı her gün binlere kişi tarafından ziyaret ediliyor. 1. Dönemde ara tatil süreci yaklaşırken öte yandan kişiler devamsızlık bilgisi, karne notu öğrenme, haftalık ders programı ve sınav sonuçları gibi birçok bilgiye kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. Bu kapsamda e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ve tüm detaylar...

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKULDA NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

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e-Okul girişi ile sınav sonuçları açıklandı! e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci - öğretmen giriş ekranı için tıklayın...
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