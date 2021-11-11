NO: 7952331

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 11/11/2021 13:00:00 - 11/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 7927448

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2503., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, KÖPRÜ, SOĞUKSU sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946797

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 11/11/2021 09:30:00 - 11/11/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946801

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HACER HANIM, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 11/11/2021 11:30:00 - 11/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946811

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GÜLHATMİ, ULUBATLI HASAN, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 11/11/2021 13:00:00 - 11/11/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7902351

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA, KİMYAGER DERVİŞPAŞA, VEZNECİLER, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, BUKALİDEDE, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, YEŞİLTULUMBA, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 11/11/2021 00:00:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7949353

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ZEYREK mah ATATÜRK, FERHATAĞA, HACI ÖMERPAŞA, HÜSAMBEY, KENDİR, KIRBACI, KOVACILAR, PİRİ, SERDAB, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk bölgelerinde 11/11/2021 12:00:00 - 11/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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