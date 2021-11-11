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Giriş Tarihi: 11.11.2021 08:25

Elektrikler ne zaman gelecek? 11 Kasım Perşembe AYEDAŞBEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi son dakika

Elektrikler ne zaman gelecek? 11 Kasım Perşembe AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi son dakika

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler listesi son dakika olarak AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Bugün İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki çeşitli ilçelerde yaşanacak kesintiler, elektrik arıza ve kesinti sorgulama ekranı üzerinden paylaşıldı. Vatandaşlar “elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?” gibi sorularla kesinti saatlerini araştırıyor. İşte 11 Kasım Perşembe AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik arıza sorgulama ekranı!

11 Kasım Perşembe sabahı elektrik kesintisi ile güne başlayan İstanbullular, elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir gibi sorularla araştırma yapıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından güncel olarak duyurulan elektrik kesintileri; 11 Kasım Perşembe AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi üzerinden araştırılıyor. İşte elektrik arıza sorgulama ekranı ve son dakika elektrik kesintileri!

11 KASIM ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ATAŞEHİR

Aşıkveysel, Kayışdağı, Atatürk, İçerenköy mahallerinde kesinti planlanıyor.

ÜSKÜDAR

Kısıklı, Yavuztürk, Mehmet Akif Ersoy, Güzeltepe, Beylerbeyi, Selami Ali, Muratreis, Valide-i Atik, Mimar Sinan mahallerinde kesinti planlanıyor.

KADIKÖY

Osmanağa, Acıbadem, Dumlupınar, Bostancı, Erenköy, Eğitim, Hasanpaşa mahallerinde kesinti planlanıyor.

11 KASIM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

11 KASIM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞELALE sk bölgelerinde 11/11/2021 10:00:00 - 11/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 228., 229., 230. sk bölgelerinde 11/11/2021 11:00:00 - 11/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7935334

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AŞIK VEYSEL1, BALABAN, DERE, IHLAMUR YOLU, IRMAK, YAVUZ sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7952331

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİĞDEM, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 11/11/2021 13:00:00 - 11/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 7927448

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2503., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, KÖPRÜ, SOĞUKSU sk bölgelerinde 11/11/2021 09:00:00 - 11/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946797

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 11/11/2021 09:30:00 - 11/11/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946801

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HACER HANIM, MEHMETÇİK sk bölgelerinde 11/11/2021 11:30:00 - 11/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7946811

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GÜLHATMİ, ULUBATLI HASAN, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 11/11/2021 13:00:00 - 11/11/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7902351

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah BÜYÜK REŞİTPAŞA, KİMYAGER DERVİŞPAŞA, VEZNECİLER, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, ATATÜRK, BUKALİDEDE, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, YEŞİLTULUMBA, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk bölgelerinde 11/11/2021 00:00:00 - 11/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7949353

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ZEYREK mah ATATÜRK, FERHATAĞA, HACI ÖMERPAŞA, HÜSAMBEY, KENDİR, KIRBACI, KOVACILAR, PİRİ, SERDAB, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk bölgelerinde 11/11/2021 12:00:00 - 11/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 KASIM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Elektrikler ne zaman gelecek? 11 Kasım Perşembe AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi son dakika
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