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Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:00

Emekli memur 2022 Ocak zammı belli oluyor! En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak?

Emekli memur 2022 Ocak zammı belli oluyor! En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak?

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yıl sonuna yaklaşılmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında maaşlarda artış yaşandığı bilinirken vatandaşlar yeni yılda alacakları maaşları merak ediyor. Hal böyleyken “Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. Yılın ikinci yarısında uygulanan enflasyon oranları verilecek kararda büyük bir rol oynuyor. Buna göre; en düşük ve ne yüksek memur ve SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olur? İşte detaylar...

Ocak ayı emekli memur zammı için milyonlar geri sayıma başladı. Kasım ayıyla beraber milyonları ilgilendiren karara ilişkin görüşmelerin de yakın zamanda başlayacağı ve sonuçlanacağı biliniyor. Hal böyleyken Kasım ve Aralık enflasyonunun belirlenmesinin ardından da netleşmiş olacak. "Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte en düşük ve ne yüksek SSK-BAĞKUR emekli ve memur maaş zammı gelişmeleri ile konuya dair ayrıntılar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALACAK

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar.

4 AYLIK VERİ AÇIKLANDI

Bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı.

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

MEMUR ZAMMI İÇİN ŞİMDİLİK YÜZDE 3.72 KESİNLEŞTİ

4 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerine yüzde 3.72 oranında fark kesinleşmiş durumda. Buna Kasım ve Aralık verileri de eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerindeki orana göre hesaplanıyor.

Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 9.17 olursa bu kez fark 6.17 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.17'ye çıkacak.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ: OCAK AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Ankara'daki kulislere göre emekliler için ekstra zam yapılması konusu da çalışılıyor.

Buna göre en düşük emekli maaşının 2.000 liraya çıkartılmasıyla çok sayıda emekliye enflasyon zammının yanında seyyanen artış yapılması da gündemde. Bu çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI KAÇ LİRA OLACAK?

4 aylık enflasyon verisine göre en düşük emekli maaşları ise şöyle oluştu. Memur emeklisinin en düşük maaşı 4 aylık zamma göre 3.561,55 TL olurken 2000 öncesi emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2.800 liraya Bağ-Kur esnaf maaşı ise 2.508 liraya yükselmiş oldu.

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Emekli memur 2022 Ocak zammı belli oluyor! En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak?
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