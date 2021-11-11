Evergrande nedir, ne demek? Evergrande hangi ülkeye aittir?

Çin'de 300 milyar dolardan fazla borcu bulunduğu açıklanan Evergrande şirketinin 148 milyon dolar kupon ödemesi yapması gerekiyordu. Küresel piyasaları 300 milyar dolarlık borcuyla tedirgin eden Evergrande'de 148 milyon dolarlık kupon ödemesi için süre sona erdi. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanırken Çin'en en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi 148 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon, faiz ödemesini, tanınan 30 günlük ek sürenin dolduğu dün bir kısım offshore yatırımcıya ödediği açıklandı. Hal böyle olunca Evergrande nedir, ne demek soruları gündeme oturdu. İşte Evergrande ile ilgili detaylar...