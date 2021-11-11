Evergrande nedir, ne demek? Evergrande hangi ülkeye aittir?

Çin'de 300 milyar dolardan fazla borcu bulunduğu açıklanan Evergrande şirketinin 148 milyon dolar kupon ödemesi yapması gerekiyordu. Küresel piyasaları 300 milyar dolarlık borcuyla tedirgin eden Evergrande'de 148 milyon dolarlık kupon ödemesi için süre sona erdi. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanırken Çin'en en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi 148 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon, faiz ödemesini, tanınan 30 günlük ek sürenin dolduğu dün bir kısım offshore yatırımcıya ödediği açıklandı. Hal böyle olunca Evergrande nedir, ne demek soruları gündeme oturdu. İşte Evergrande ile ilgili detaylar...
EVERGRANDE NEDİR?
Evergrande, Çin merkezli faaliyet gösteren gayrimenkul kuruluşudur. 2021'de, yüz milyarlarca dolar olarak tahmin edilen borcunun ödenmesi gereken ödemeleri, Evergrande likidite krizine neden oldu . Eylül 2021'de birçok borsa endeksindeki düşüşün nedenlerinden biri de buydu. Çin hükümetinin krizi çözmek için Evergrande'yi yeniden yapılandırmaya çalıştığı bildirilmişti.
10 Kasım 2021'de Evergrande resmen temerrüde düştü.
Evergrande, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, Liaoning eyaletinde ortağı olduğu Şıncing Bankası'ndaki hisselerini yaklaşık 10 milyar yuana (1,5 milyar dolar) kamuya ait bir varlık yönetim şirketine sattığını bildirmişti. Aynı zamanda şirketin en büyük kreditörlerinden olan banka, tüm gelirin şirketin kredi borçlarının kapatılması için kullanılacağını belirtti.