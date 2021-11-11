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Giriş Tarihi: 11.11.2021 21:01 Son Güncelleme: 11.11.2021 21:07

Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti!

DHA
Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti!

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana ısınma ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular daha sonra pas istasyon çalışması yaptı. Fenerbahçe'de Berke Özer antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Valencia, Tisserand, Altay, ve Gustavo ise tedavileri nedeniyle gerçekleştirilen antrenmanda yer alamadı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin antrenmanını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takip etti.

Fenerbahçe, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray derbisi öncesi Ali Koç Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti!
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