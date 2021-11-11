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Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:24 Son Güncelleme: 11.11.2021 09:24

Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! "2-3 milyon euro'ya biter"

Galatasaray’a Gedson Fernandes müjdesi! 2-3 milyon euro’ya biter

Geçen sezonun devre arasında kiralanan Gedson Fernandes performansıyla geçer not almıştı. Galatasaray, Portekizli yıldızı sezon başında yeniden kadrosuna katmak istedi ancak Benfica'dan veto yedi. Cimbom ocak ayında Gedson için yeniden atak yapmaya hazırlanırken, menajer Ahmet Bulut transfere yeşil ışık yaktı. 22 yaşındaki orta sahanın Benfica'dan ayrılacağını ifade eden Bulut, 2-3 milyon euro'ya transferin noktalanabileceğini dile getirdi.

Galatasaray'a ocak ayında imza atan Gedson Fernandes, kiralık olarak forma giydiği kısa sürede büyük beğeni topladı. Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği genç yıldız için Benfica'dan onay çıkmadı. Portekiz temsilcisi oyuncuyu satmadı ancak yeterince forma şansı da vermedi. Menajer Ahmet Bulut, Gedson'un Benfica'dan ayrılacağını ifade etti. İşte detaylar...

22 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibinden ayrılacağını belirten Bulut, "Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz. İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir." şeklinde konuştu.

Gedson'un Galatasaray'da çok mutlu olduğunun altını çizen Ahmet Bulut, şöyle konuştu: "Gedson burada çok mutluydu. Burada oynamak da istiyor. Burada iyi oynadı. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hoca da oynatmadı Benfica'da.

1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için.

Daha kasım ayındayız. Ocak ayına çok var. Sezon başında Gedson Galatasaray'a transfer olabilirdi. Benfica satmak istemedi."

Gedson'la ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığı söyleyen Bulut, "Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi.

Çoğu haberler doğru değil. X kulüp 20 milyona vermeye hazır. Bir kulüp teklif yapmadan önce kimseye söylemez. Yaptıktan sonra da kimseye söylemezler, bu gizlidir." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! "2-3 milyon euro'ya biter"
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