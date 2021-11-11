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Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:50 Son Güncelleme: 11.11.2021 11:50

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?

Neler Oluyor Hayatta Programının yorumcularından Hakan Ural son sağlık durumu ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Covid-19’a yakalanan ünlü isim ardından ise tedavisine hastane ortamında devam edeceğini duyurmuştu. Hastalığı ağır şekilde geçiren isimle ilgili olarak “Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir, Neler Oluyor programında neden yok?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Neler Oluyor program sunucusu Hakan Ural hastalığı ve sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Peki, Ünlü sunucu Neler Oluyor programında neden yok, ne zaman geri dönecek? İşte detaylar...

Bilindiği üzere Neler Oluyor Hayatta programında yorumcu olarak izlediğimiz Hakan Ural programda yer alamamış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumunu paylaşmış ve koronaya yakalandığını açıklamıştı. Ünlü isimle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken "Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir, Neler Oluyor programında neden yok?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Neler Oluyor programının yorumcusu Hakan Ural'ın yaşı, sağlık durumu gibi merak edilen tüm detaylar...

Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural'ın programda yer almayınca hayranlarını endişelendirmişti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüse yakalanan Hakan Ural'ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazandı.

Covid-19'a yakalandığını duyuran Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında son olarak Neler Oluyor Hayatta programı canlı yayında partneri Nur Tuğba Namlı'dan açıklama gelmişti.

Bir süredir hasta olan Hakan Ural, "Ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk" diyerek üzücü haberi duyurmuştu.

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirmişti:

SEMPTOMLAR ARTINCA POZİTİFE DÖNDÜ

"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."

Hakan Ural'ın son sağlık durumu merak konusu olurken programa ne zaman döneceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
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