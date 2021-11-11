Kaan Ayhan’dan Türkiye mesajı

A Milli Takım'da dün 27 yaşına giren Kaan Ayhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı savunmacı, "2 maçta 6 puanınşart olduğunu biliyoruz,bunun için savaşacağız.Avrupa Şampiyonası'ndandolayı bir öz güven kaybıoldu. Bunun bizi etkilememesilazım" dedi. Beşiktaş ve G.Saray'ın listesinde bulunan tecrübeli futbolcu, Sassuolo'da fazla forma şansı bulamamadığını belirtip "Oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden mutsuzum. Hocam da kulüp de bu durumu biliyor. Ocakta transfer olurmuyum bilmiyorum. Hayırlısıneyse o olsun" ifadesini kullandı.