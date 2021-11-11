Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kaan Ayhan’dan Türkiye mesajı
Giriş Tarihi: 11.11.2021

Kaan Ayhan’dan Türkiye mesajı

Kaan Ayhan’dan Türkiye mesajı
A Milli Takım'da dün 27 yaşına giren Kaan Ayhan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı savunmacı, "2 maçta 6 puanın şart olduğunu biliyoruz, bunun için savaşacağız. Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı bir öz güven kaybı oldu. Bunun bizi etkilememesi lazım" dedi. Beşiktaş ve G.Saray'ın listesinde bulunan tecrübeli futbolcu, Sassuolo'da fazla forma şansı bulamamadığını belirtip "Oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden mutsuzum. Hocam da kulüp de bu durumu biliyor. Ocakta transfer olur muyum bilmiyorum. Hayırlısı neyse o olsun" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Fenerbahçe’de Ali Koç Vitor Pereira’nın yerine arayışlarına başladı! Kayserispor maçından sonra uçağa bindi ve…
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör'den asgari ücret ve EYT değerlendirmesi
Hangi illere kar yağışı geliyor? Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı
SON DAKİKA | Samuray kılıcı ile öldürülmüştü! Başak Cengiz cinayetinde ürküten detaylar!
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! 18 yaş üstü için hatırlatma dozu yarından itibaren başlıyor
Son dakika: Newcastle United devre arasında yıldızları getiriyor! Bayern Munih, Real Madrid ve Manchester United...
SON DAKİKA: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaan Ayhan’dan Türkiye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA