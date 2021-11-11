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Giriş Tarihi: 11.11.2021 08:51 Son Güncelleme: 11.11.2021 09:27

Lider Trabzonspor ara transfer döneminde Bradaric ve Pellegrini için kolları sıvadı!

Lider Trabzonspor ara transfer döneminde Bradaric ve Pellegrini için kolları sıvadı!

Trabzonspor, yaz transfer döneminde gündemine gelen Bradaric ve Pellegrini için yeniden harekete geçiyor. Kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle öncelik Hırvat futbolcuya verildi. Diğer yandan taraftarların Yusuf Yazıcı için yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sol bek mevkiine takviye yapmak isteyen bordo- mavililer, teknik heyet ve scout ekibinin sezon başında onay verdiği ancak transferleri gerçekleşmeyen Domagoj Bradaric ve Luca Pellegrini için yeniden hamle yapma kararı aldı. İki oyuncunun da 1997 sonrası doğumlu olduğu için TFF'nin kriterine uyması transferlerini cazip hale getiriyor.

Trabzonspor, 21 yaşındaki Bradaric için sezon başında Lille kulübüyle kiralama konusunda büyük ölçüde anlaşmış, oyuncuyu ise ikna edememişti.

Ancak bu sezon 4 maçta sadece 51 dakika süre alan Hırvat oyuncunun fikrinin değiştiği belirtildi. Bradaric kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle Pellegrini'ye göre bir adım öne çıkıyor.



YUSUF YAZICI CEPHESİ DÖNÜŞ PLANINI BEĞENDİ

Trabzonspur'un 'Yüreğini Koy Ortaya' isimli taraftar platformu, Yusuf Yazıcı için sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Yarım kalan hayalini tamamlamak için yuvana dön kaptan" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili futbolseverler, Yusuf'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda görüşlerini dile getirirken, paylaşımı yıldız oyuncunun menajeri Adem Cebeci ve ağabeyi Cihan Yazıcı'nın beğenmesi dikkat çekti. Bu durum menajeri ve ailesinin geri dönüşü istediği şeklinde yorumlandı.

HÜSEYİN TÜRKMEN İMZA AŞAMASINDA

Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Edgar'ın arkasında yedek kalan ancak oynadığı maçlarda kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiren Hüseyin Türkmen'le yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tamamlanma aşamasına geldi.

Bordo-mavili kulüple 1 yılı opsiyonlu 2023'e kadar mukavelesi olan Hüseyin, 4 yıllık yeni kontrat teklifini büyük ölçüde kabul etti. Yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde imzayı atması bekleniyor. Trabzonspor daha önce iç transferde Erce Kardeşler, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan ve Murat Cem Akpınar ile anlaşmaya varmıştı.

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Lider Trabzonspor ara transfer döneminde Bradaric ve Pellegrini için kolları sıvadı!
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