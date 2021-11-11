Lider Trabzonspor ara transfer döneminde Bradaric ve Pellegrini için kolları sıvadı!

HÜSEYİN TÜRKMEN İMZA AŞAMASINDA

Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Edgar'ın arkasında yedek kalan ancak oynadığı maçlarda kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiren Hüseyin Türkmen'le yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tamamlanma aşamasına geldi.

Bordo-mavili kulüple 1 yılı opsiyonlu 2023'e kadar mukavelesi olan Hüseyin, 4 yıllık yeni kontrat teklifini büyük ölçüde kabul etti. Yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde imzayı atması bekleniyor. Trabzonspor daha önce iç transferde Erce Kardeşler, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan ve Murat Cem Akpınar ile anlaşmaya varmıştı.