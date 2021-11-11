MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Mersin lezzetlerini en başarılı yapan takım olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Konuklar tarafından tadılan ürünlerden en fazla oyu alan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız olan takım eleme adayı çıkardı. Yarışmayı takip edenler ise son bölüm detaylarını öğrenmek isteyerek "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

detaylar geliyor...