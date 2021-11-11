Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 11.11.2021 22:32 Son Güncelleme: 11.11.2021 22:33

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda mücadele veren ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi heyecanı yaşadı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde Mersin ilimizin lezzetlerini hazırlayan yarışmacılar, konukların tadım ve oylaması sonrasında dokunulmazlık zırhını kazandı ve kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Bu bilgiler ışığında yarışmanın izleyicileri “MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Mersin lezzetlerini en başarılı yapan takım olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Konuklar tarafından tadılan ürünlerden en fazla oyu alan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız olan takım eleme adayı çıkardı. Yarışmayı takip edenler ise son bölüm detaylarını öğrenmek isteyerek "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

detaylar geliyor...

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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