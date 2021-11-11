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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Mesut sonuna kadar F.Bahçe’de

Mesut sonuna kadar F.Bahçe’de
Menajer Erkut Söğüt, temsilciliğini yaptığı isimler üzerinden ortaya atılan iddialara yanıt verdi:
MESUT ÖZİL'LE ilgili dedikodulara kulak asmıyoruz. Kontratının sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Hatta sonrasında mümkünse yine Fenerbahçe Kulübü için hizmet edecek.
ÖMER ERDOĞAN Hatayspor ile sözleşmesi olan, başarılı bir teknik direktör. Fenerbahçe ile ilgili iddialar asılszı. Şu anda Fenerbahçe'nin sözleşmeli bir hocası var.
CENK TOSUN'UN Beşiktaş'a döneceği ileri sürülüyor. Cenk, Avrupa'daki hedeflerini tamamlamak, Katar'daki Dünya Kupası'nda milli formayla hizmet etmek istiyor. Çok yakında yeni markasını sevenleriyle buluşturacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU Galatasaray'ın yanı sıra A Milli Takım'ın da direkt oyuncusu. Türkiye'de ve Avrupa'da onu çok parlak bir kariyer bekliyor.

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Mesut sonuna kadar F.Bahçe’de
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